▲ 特朗普人走茶涼 TikTok擱置賣美國業務

中美科技戰儘管在拜登時代繼續打，但個別領域仍有鬆動空間。中新社等引述南華早報說，字節跳動已擱置出售短視頻平台TikTok美國業務的交易案，因為此案原本就是為了迎合特朗普政府要求；如今特朗普既已離開白宮，交易理由當然也不復存在。

字節跳動去年9月表示原則上與甲骨文和沃爾瑪公司（Walmart）達成協議，字節跳動將在美國成立公司TikTok Global，其中20%股權出售給甲骨文，字節跳動則保留80%股權；但南華早報引述消息人士說，「這項交易主要是為迎合特朗普政府要求，特朗普既已離開，交易的理由也隨之消失。」

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這名不願具名的消息人士還說，甲骨文創辦者之一艾里森（Larry Ellison）是特朗普的支持者，而字節跳動認為，如果特朗普贏得連任，彼此的關係就會相當有價值；但在拜登贏得大選後，字節跳動也失去了興趣。

中國政府曾為交易劃兩條底綫

華爾街日報上周報道，特朗普任內致力解決中國科技公司帶來的潛在安全風險，但隨著拜登上任後對前朝行動進行廣泛檢討，TikTok在美業務出售案已「無限期」擱置。消息人士還說，字節跳動現正探尋為其美國業務建立新架構。

中方一名監管單位的消息人士表示，中國政府對這筆交易案訂定特定指導方針，「中國政府無意干涉商業細節，例如價格應該高些或低些，但有一些原則」。

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原則之一是字節跳動不能把核心的演算法出售給其美國實體。中國政府去年早已透過更新出口管制法，對相關事項做出宣示。

原則之二是比較政治性的考量，亦即「字節跳動不能被認為對美國政府卑躬屈膝，不能為其他中國企業立下壞榜樣」。

字節跳動尚未回覆該報記者詢問。

責任編輯：鄧國強

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