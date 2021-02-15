  • 22°C
香港時間 : 2021215日 (一) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初四禁忌】接神日做錯一事窮整年？初四7禁忌逐個數

社會熱點 18:18 2021/02/15

分享：

【初四禁忌】接神日做錯一事窮整年？初四7禁忌逐個數

踏入年初四，新歲長假步入尾聲，但除了大嘆「年初四咁嘅樣」之外，也可留意一下這一天的民俗。民間信仰中，大年初四是眾神重臨人間的日子，人稱「接神日」。台媒引述「命理家」稱，初四也有7大禁忌要注意，以免影響全年運程，包括不能出遠門、不可在廚房換衣物、夫妻不可在廚房談情、切勿在廚房打罵小孩等。

禁忌一，不可出遠門。這一點大家最容易觸犯，因農曆春節大家都會想在收假前，多去走走踏青，但初四這天灶王爺會來查戶口，所以特別提醒。

禁忌二，不可在廚房換衣物。灶神為廚房之神，初四這天若在廚房裡換衣物、裸體，有觸犯之意。

禁忌三，夫妻、情侶不可在廚房談情。初四若在廚房裡談情，恐會影響到兩人之間的感情。

禁忌四，不可在廚房打罵小孩。初四若在廚房裡打罵小孩或爭吵，恐會使灶神星君生氣，無法為新的一年加持。

【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞

【年初二習俗】開年飯暗藏密碼：有情無情都放餐桌上

禁忌五，不要在爐灶堆東西。爐灶要整理乾淨，切勿堆放東西，包含剩飯剩菜，可祈求灶神在新的一年給予一家平安。

禁忌六，不要用針線。初四這天最好不要用針線縫補衣物，除了象徵補破洞之外，也意謂新的一年會一直「補」，且針帶有煞，應避免使用。

禁忌七，不可自私。初四這天要迎財神，因此建議將拜完的禮品分享、贈與他人，在新的一年財神會更加眷顧。

新年歌《恭喜恭喜》  背後是民族苦難歷史（有片）

【初一禁忌】睡個午覺會被炒？初一12大禁忌逐個數

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【牛年2021】拜年抱拳男女有別 搞錯恭賀變致哀
2021/02/13
【牛年2021】拜年抱拳男女有別 搞錯恭賀變致哀
【初一禁忌】睡個午覺會被炒？初一12大禁忌逐個數
2021/02/13
【初一禁忌】睡個午覺會被炒？初一12大禁忌逐個數
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
今日
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
【年初二習俗】開年飯暗藏密碼：有情無情都放餐桌上
2021/02/13
【年初二習俗】開年飯暗藏密碼：有情無情都放餐桌上
新年歌《恭喜恭喜》 背後是民族苦難歷史（有片）
今日
新年歌《恭喜恭喜》 背後是民族苦難歷史（有片）
社會民生 經濟 農曆新年 節慶

下一篇文章

【空氣污染】過年大放煙花炮仗 北京一度嚴重污染
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【初一禁忌】睡個午覺會被炒？初一12大禁忌逐個數
【初一禁忌】睡個午覺會被炒？初一12大禁忌逐個數
新年歌《恭喜恭喜》 背後是民族苦難歷史（有片）
新年歌《恭喜恭喜》 背後是民族苦難歷史（有片）
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
內地政府整頓「武林」！嚴禁自封大師私下比武
內地政府整頓「武林」！嚴禁自封大師私下比武
【年初三禁忌】不只是赤口易嗌交 還不吃飯早睡覺？
【年初三禁忌】不只是赤口易嗌交 還不吃飯早睡覺？
【年初二習俗】開年飯暗藏密碼：有情無情都放餐桌上
【年初二習俗】開年飯暗藏密碼：有情無情都放餐桌上