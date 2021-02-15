▲ 【初四禁忌】接神日做錯一事窮整年？初四7禁忌逐個數

踏入年初四，新歲長假步入尾聲，但除了大嘆「年初四咁嘅樣」之外，也可留意一下這一天的民俗。民間信仰中，大年初四是眾神重臨人間的日子，人稱「接神日」。台媒引述「命理家」稱，初四也有7大禁忌要注意，以免影響全年運程，包括不能出遠門、不可在廚房換衣物、夫妻不可在廚房談情、切勿在廚房打罵小孩等。

禁忌一，不可出遠門。這一點大家最容易觸犯，因農曆春節大家都會想在收假前，多去走走踏青，但初四這天灶王爺會來查戶口，所以特別提醒。

禁忌二，不可在廚房換衣物。灶神為廚房之神，初四這天若在廚房裡換衣物、裸體，有觸犯之意。

禁忌三，夫妻、情侶不可在廚房談情。初四若在廚房裡談情，恐會影響到兩人之間的感情。

禁忌四，不可在廚房打罵小孩。初四若在廚房裡打罵小孩或爭吵，恐會使灶神星君生氣，無法為新的一年加持。

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禁忌五，不要在爐灶堆東西。爐灶要整理乾淨，切勿堆放東西，包含剩飯剩菜，可祈求灶神在新的一年給予一家平安。

禁忌六，不要用針線。初四這天最好不要用針線縫補衣物，除了象徵補破洞之外，也意謂新的一年會一直「補」，且針帶有煞，應避免使用。

禁忌七，不可自私。初四這天要迎財神，因此建議將拜完的禮品分享、贈與他人，在新的一年財神會更加眷顧。

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責任編輯：鄧國強

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