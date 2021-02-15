內地春節消費大熱 電影票房破55億有望超2019年（組圖）

內地「就地過年」倡議下的春節假期已近尾聲，文旅消費火熱。截至今日17:30，春節檔綜合票房破55億元（人民幣，下同），有望超過2019年的58億記錄。在旅遊方面，春節前四天，景區門票預訂量較上周增長105%，127個城市的景區門票預訂量增長超過1倍；同時，多數旅客選擇「酒店旅遊」過年，一綫城市、新一綫城市出遊熱度最高。

春節檔票房連四日超10億

缺席一年後，電影春節檔再與觀眾見面。截至15日年初四17︰30，春節檔電影票房已連續四日超10億元，總票房超55億元。其中，王寶強主演的懸疑喜劇《唐人街探案3》總票房29.5億元，暫居票房之冠，賈玲主演的穿越喜劇《你好，李煥英》總票房逼近15億元，暫居第二。

春節檔票房成績亮眼的同時，部分場次是「一票難求」。央視報道指，有觀眾稱影院爆滿，僅剩前排幾個位置，還有觀眾需提前兩天訂票。此外，觀眾還反映票價比平時貴不少。內媒引述院綫人士表示，漲價確實是春節行情所致，但主要是因觀眾數量增多。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

並且，今年票房驅動的模式也發生了改變。華西證券傳媒行業分析師李釗認為，「就地過年」的倡議減少了一二綫城市人口向四五綫城市的流動，使得傳統春節檔觀影需求，由四五綫城市驅動轉向了一二綫城市驅動，這對本身票價較高的一二綫城市是利好消息。

【初四禁忌】接神日做錯一事窮整年？初四7禁忌逐個數

【新春飲食】「年年有餘」飯餸剩得多 怎樣才食得安全？

【疫下春運】內地倡就地過年 帶火這兩種消費

除了去看電影，內地民眾景區出遊需求亦強勁。「去哪兒」數據顯示，春節前四天，內地景區門票預訂量較上一周增長105%，有127個城市的景區門票預訂量增長超過1倍，其中長三角城市群的景區門票預訂量增長最高，蘇州、無錫、寧波、南京分別增長4.6倍、3.7倍、3.2倍、2.8倍。

「去哪兒」指出，在「就地過年」的號召下，今年多數旅客選擇了「酒店旅遊」過年，一綫城市、新一綫城市是今年春節假期出游熱度最高的城市。在春節前三天的酒店預訂中，高星酒店佔比達6成。而價格方面，今年春節前四天內地酒店每晚平均514元，較去年同期增長54元。

責任編輯：尹航

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道