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中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？

國情動向 10:01 2021/02/16

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中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？

中國戰國韓趙魏楚燕齊嘗試聯合抗秦，六國地理南北相連，故稱「合縱」；秦為分化六國而拉攏齊國遠交近攻，一個西一個東，即是「連橫」。橋不怕舊最緊要受，國際地緣博弈邏輯與規律數千年未有改變，合縱連橫今天也正在歐羅巴大地上演。

中國—中東歐國家「17+1」領導人峰會上周線上舉行。中國近年積極擴大朋友圈抗圍堵，意欲聯合的這17個中東歐國家地理上也是南北相連，但這合縱今次受到一些干擾，背後疑似有美國連橫的身影。

拜登與G7謀圍堵中國  聯盟制華被潑冷水

17個中東歐國家不是個個給足中國面子。愛沙尼亞及拉脫維亞只派外長出席這次峰會，而沒有按規格由總統或總理親自參與。另一波羅的海國家立陶宛更由交通與通訊部長赴會。時值美國拜登政府計劃拉攏盟友對抗中國，而波的三國都是與俄羅斯接壤的小國，極度依賴美國與北約保護，這次決定難免令人有所聯想。此外，羅馬尼亞也冷待峰會，以經濟與旅遊部長出席。

沒關係，歐洲還有更大層面的合縱連橫。17+1機制本被視為中國分化歐盟、逐一擊破的連橫計，近年有點滯脹的味道......（中略）......但歐盟近期就新冠疫苗問題碰得焦頭爛額，為中國帶來了對歐盟以至歐美連橫的機會......（中略）

拜登四大聯盟圍堵難收效？減慢中國登巔峰

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知華默克爾快走了 德國會否對中國變臉？

世界各國新年都把抗疫盼望寄託疫苗之際，歐盟卻陷入了疫苗荒，布魯塞爾淪為眾矢之的。歐盟原本想着吸取去年各成員國各自禁止口罩等物資出口，造成混亂的教訓，決定統一張羅27國疫苗供應，誰知鬧出更大件事，令歐盟委員會主席馮德萊恩大大失威......（中略）

一些歐盟國家於是撇開布魯塞爾自己來。匈牙利上月底就在歐洲藥品管理局還未有審批下，自行批准使用中國國藥集團新冠疫苗與俄羅斯「衛星五」疫苗。這個人口不到1,000萬的中東歐國家，已經爭取到足夠中國疫苗劑量，能在3個月間為75萬人接種，比例上相當可觀。另一中東歐歐盟國家捷克也考慮跟隨匈牙利，搶先准用中俄疫苗......（中略）

中國新冠疫苗突破歐洲在望？多國接連示好

奧地利總理撐中國疫苗：歐盟准用我即接種

更令歐盟尷尬的是，中國夥拍的17個中東歐國家並非都是歐盟成員國，其中塞爾維亞近來日子過得比歐盟好得多。塞爾維亞獲得100萬劑中國國藥疫苗，平均每100人接種劑量迅速成為歐洲大陸第一，羡煞歐盟國家。

去年疫情爆發之初，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）到機場迎接中國援助抗疫隊伍和物資，在鏡頭前親吻了五星紅旗和塞爾維亞國旗，再將兩面旗綁在一起。塞報章《The Informer》更在貝爾格萊德市內大型廣告牌刊登習近平肖像，中塞雙語稱「謝謝您，習大哥」。現在德國傳媒形容......（中略）

事實上，17+1雖然確是分化了歐盟，但同時卻有助收窄......

（節錄）

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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