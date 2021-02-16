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聲優茅野愛衣除夕參拜靖國神社 內地網民憤怒（組圖） 

社會熱點 10:41 2021/02/16

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日本名聲優茅野愛衣日前自曝參拜靖國神社，在內地網絡引起軒然大波。目前涉事音頻已下架、推文已被刪除，但事件仍在持續發酵。

茅野愛衣在內地有大批粉絲

內地早前引進日本動畫《無職轉生~到了異世界就拿出真本事~》，為動畫中3大女主角之一配音的茅野愛衣在內地有大批粉絲。上周四（11日）即中國農曆年三十時，她在廣播節目《工作之餘祈願》（第152回）中說，當日參拜了靖國神社。

茅野愛衣稱，工作地點就在靖國神社附近，因為還有些時間，就去參拜，靖國神社是「讓人心情好的地方」，「讓我們好好鞠躬行禮」。

一語既出，內地網絡包括B站（Bilibili）、微博、豆瓣等平台都輿論沸騰。有微博網民稱，「首先我們是中國人，其次才是動漫愛好者」，該評論獲得逾兩千點讚，亦有不少人支持平台將茅野愛衣的作品下架。

    點擊圖片放大
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茅野愛衣曾為多部著名日本動畫配音，單在今年春季，除《無職轉生》外，還有《堀與宮村》、《弱角友崎同學》、《約定的夢幻島（第二季）》等，以往作品還包括熱門的《刀劍神域》、《鬼滅之刃》。

惟有網民不完全統計，茅野愛衣參與配音、同時獲B站引進的動畫多達139部，幾乎涵蓋各大知名作品，一旦遭到全面抵制，B站損失慘重。

目前，涉事音頻已下架，相關推文已被刪除。但該廣播節目仍在正常更新。

責任編輯：尹航

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