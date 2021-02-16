疫源考察變中美角力後 譚德塞稱「這不是世衛調查」

新冠肺炎疫源調查的國際專家組，上周結束在武漢考察後，發表初步看法，卻意外變成中美角力。美媒及美國政府質疑調查成果，中國官媒則引專家駁紐約時報並稱其「可恥」。世衛秘書長譚德塞對此回應說，這是專家們獨立的研究，強調「這不是世衛的調查，世衛僅居中協調」。

國際專家小組結束武漢之行前，本月9日在當地召開記者會，針對病毒的起源、海鮮市場傳播、蝙蝠作用、以及武漢病毒研究所有否「洩漏病毒」等問題發表調查初步結果，結果引起美國等西方媒體、乃至美國官員議論。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當地時間周一（15日）在世衛（WHO）線上記者會表示，無論未來總結調查報告會有什麼結論，這些都是專家們獨立的研究。

譚德塞：專家組中只有兩人來自世衛

譚德塞說明，國際專家組中只有2人來自世衛，其它10位專家來自不同國家的10個機構。世衛不會指導他們該怎麼做，是由專家們提供獨立報告。

他說，多次聽到有人說這是世衛的研究及調查，但「並非如此」，強調這不是世衛的調查，而是一項獨立進行的研究，世衛僅居中協調。

世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播

世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查

但值得注意是，中國官媒之一、中國日報截至香港時間周二的最新報道，明確指出這是「中國-世衛聯合專家組」，內容說：

中國—世界衛生組織新冠病毒溯源研究聯合專家組外方組長安巴雷克（Peter Ben Embarek）周一表示，聯合專家組已就病毒溯源總結性報告達成共識，將在未來幾天內完成該份報告。 他強調，這些報告的重點是在于專家組就調查結果、研究結論和未來研究方向達成共識，不存在其中一方影響另一方得出結論的情況。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

而世衛近期多次主動為國際專家組對外發聲，譚德塞今年一月初針對有部份專家已搭機前往中國途中，卻仍未獲中國簽證，表示非常失望，說他自己正持續與中國官員聯繫，明確向中國表明這項任務是世衛和國際專家團隊的優先工作。

至於專家組這次武漢之行，如何引發中美角力？事源於紐約時報12日刊出標題為「在世衛組織的考察之旅，中國拒絕交出重要資料」的報道，華爾街日報之後也刊出類似消息。

中國官媒定性：中國—世衛聯合專家組

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）2月13日對國際專家調查初步結果公布方式深表關切。他強調，調查結果應獨立且「不受中國干預」。

世衛查疫源 內地專家曾光：美國才該是調查重點

世衛排除新冠病毒源於武漢實驗室 美國稱將自有判定

事後，中央電視台等內地媒體事後引述世界衛生組織病原體顧問、美國非牟利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席達扎克（Peter Daszak）在Twitter的帖文，否認此前紐約時報的報道。

達扎克在跟帖互動中更直接批評，紐時以「斷章取義」來遷就事前已認定的論述，行為「可恥（ Shame on you @nytimes!）」。

而多家中國官媒或其他媒體，也紛紛引述達扎克的說法，反駁美媒及美國政府的質疑。

中方提醒美國：世衛不是想來就來 說走就走的遊樂場

世衛發布會：華南市場只是爆發點之一 不排除個別地區漏診

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁