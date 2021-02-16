  • 21°C
香港時間 : 2021216日 (二) 11:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫源考察變中美角力後 譚德塞稱「這不是世衛調查」

國情動向 10:41 2021/02/16

分享：

新冠肺炎疫源調查的國際專家組，上周結束在武漢考察後，發表初步看法，卻意外變成中美角力。美媒及美國政府質疑調查成果，中國官媒則引專家駁紐約時報並稱其「可恥」。世衛秘書長譚德塞對此回應說，這是專家們獨立的研究，強調「這不是世衛的調查，世衛僅居中協調」。

國際專家小組結束武漢之行前，本月9日在當地召開記者會，針對病毒的起源、海鮮市場傳播、蝙蝠作用、以及武漢病毒研究所有否「洩漏病毒」等問題發表調查初步結果，結果引起美國等西方媒體、乃至美國官員議論。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當地時間周一（15日）在世衛（WHO）線上記者會表示，無論未來總結調查報告會有什麼結論，這些都是專家們獨立的研究。

譚德塞：專家組中只有兩人來自世衛

譚德塞說明，國際專家組中只有2人來自世衛，其它10位專家來自不同國家的10個機構。世衛不會指導他們該怎麼做，是由專家們提供獨立報告。

他說，多次聽到有人說這是世衛的研究及調查，但「並非如此」，強調這不是世衛的調查，而是一項獨立進行的研究，世衛僅居中協調。

世衛專家曝光新發現  新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播

世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查

但值得注意是，中國官媒之一、中國日報截至香港時間周二的最新報道，明確指出這是「中國-世衛聯合專家組」，內容說：

中國—世界衛生組織新冠病毒溯源研究聯合專家組外方組長安巴雷克（Peter Ben Embarek）周一表示，聯合專家組已就病毒溯源總結性報告達成共識，將在未來幾天內完成該份報告。

他強調，這些報告的重點是在于專家組就調查結果、研究結論和未來研究方向達成共識，不存在其中一方影響另一方得出結論的情況。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

而世衛近期多次主動為國際專家組對外發聲，譚德塞今年一月初針對有部份專家已搭機前往中國途中，卻仍未獲中國簽證，表示非常失望，說他自己正持續與中國官員聯繫，明確向中國表明這項任務是世衛和國際專家團隊的優先工作。

至於專家組這次武漢之行，如何引發中美角力？事源於紐約時報12日刊出標題為「在世衛組織的考察之旅，中國拒絕交出重要資料」的報道，華爾街日報之後也刊出類似消息。

中國官媒定性：中國—世衛聯合專家組

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）2月13日對國際專家調查初步結果公布方式深表關切。他強調，調查結果應獨立且「不受中國干預」。

世衛查疫源 內地專家曾光：美國才該是調查重點

世衛排除新冠病毒源於武漢實驗室 美國稱將自有判定

事後，中央電視台等內地媒體事後引述世界衛生組織病原體顧問、美國非牟利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席達扎克（Peter Daszak）在Twitter的帖文，否認此前紐約時報的報道。

達扎克在跟帖互動中更直接批評，紐時以「斷章取義」來遷就事前已認定的論述，行為「可恥（ Shame on you @nytimes!）」。

而多家中國官媒或其他媒體，也紛紛引述達扎克的說法，反駁美媒及美國政府的質疑。

中方提醒美國：世衛不是想來就來 說走就走的遊樂場

世衛發布會：華南市場只是爆發點之一 不排除個別地區漏診

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
今日
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
今日
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
中方提醒美國：世衛不是想來就來 說走就走的遊樂場
今日
中方提醒美國：世衛不是想來就來 說走就走的遊樂場
世衛排除新冠病毒源於武漢實驗室 美國稱將自有判定
2021/02/10
世衛排除新冠病毒源於武漢實驗室 美國稱將自有判定
世衛查疫源 內地專家曾光：美國才該是調查重點
2021/02/10
世衛查疫源 內地專家曾光：美國才該是調查重點
政治 傳染病 疫情 地緣政治 中美關係 譚德塞 武漢 美國 中國 Twitter

上一篇文章

中國把美國拉下皇座 首成歐盟最大貿易夥伴

下一篇文章

中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中方提醒美國：世衛不是想來就來 說走就走的遊樂場
中方提醒美國：世衛不是想來就來 說走就走的遊樂場
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水