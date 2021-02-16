▲ 中國把美國拉下皇座 首成歐盟最大貿易夥伴

新冠肺炎疫情全球大流行加速世界轉變。歐盟官方公佈，中國在2020年首次成為歐盟最大貿易夥伴，取代長期以來穩佔歐盟最大貿易夥伴頭銜的美國。中國基建對歐洲貨品需求、歐洲對中國抗疫物資需求拉動下，中歐貿易增長與美歐貿易下跌對比顯得尤其厲害。中國取代美國首成歐盟最大貿易夥伴，外界傳媒紛以「推翻」、「篡位」予以形容。

歐盟統計局（Eurostat）周一（15日）公佈，歐盟2020年與中國貿易總額為5,860億歐元，按年增加4.4%。期內，歐盟與美國貿易總額大跌10.0%，至5,550億歐元，首次失去歐盟最大貿易夥伴地位。英國、瑞士及俄羅斯分別是歐盟第三、第四及第五大貿易夥伴。

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中歐去年貿易中，歐盟對中國出口按年增2.2%，至2,025億歐元；歐盟由中國入口增加5.6%至3,835億歐元。中國是歐盟10大貿易夥伴中，去年唯一進出口同時增長的一員。歐盟去年出口美國大減8.2%，由美國入口跌幅更達13.2%。

歐盟貿易正緩慢復甦，對外出口與歐盟內部貿易在去年12月重拾按年增長，是為去年2月以來首次錄得正數。

網媒Quartz稱，中國與歐盟貿易勢頭預料至少會在今年上半年持續，而且由於《中歐全面投資協定》談判完成，中歐經貿關係很可能會變得更加緊密。

中國與歐盟於去年底宣佈完成《中歐全面投資協定》談判，但協定起草後尚須由歐洲議會通過，預料面臨不少阻力。此外，歐盟有意推動戰略自主，料會尋求分散戰略物資供應鏈減少依賴中國。

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責任編輯：連兆鋒