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中國實施《海警法》後6次派船巡釣島 日本擬這樣應對

國情動向 12:01 2021/02/16

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日本自衛隊擬增加運輸艦數量，幫助防衛偏遠島嶼。資料圖片

為應付中國實施《海警法》後，在釣魚島海域日漸頻繁的軍事活動，日本政府近日提出強化西南島嶼的防衛計劃，首次為日本陸上自衛隊配備多艘運輸艦，用作向駐守偏遠島嶼上的部隊提供物資，以應對可能發生的軍事衝突。該計劃將重點針對琉球列島，而該島是美國印太戰略中第一島鏈的重要部分。

日本外務省今日（16日）再就中國海警局船隻向北京提出嚴正抗議，海上保安總部指，4艘中國海警船當日分批駛入釣魚島附近海域，嘗試接近一艘載有4人的日本漁船，而其中一艘海警船上配有類似機關炮的裝置。今次是中國《海警法》實施以來，第6次派船進入有關海域，並首次配備重型武器。

《美國之音》引述政府人士消息指，琉球列島位於台灣和日本九州之間，是美軍印太戰略上第一島鏈的一部分。近年來中國公務船多次駛入該區域內的釣魚島，日本對發生「不測事態」的擔憂增加，認為必須構建通往離島的彈藥、燃料和食品的穩定供應網，同時繼續增加艦艇數量。日本政府也正考慮在緊急情況下，以運輸船運送陸上自衛隊的專門部隊「水陸機動團」。該部隊成立於2018年，類似於美國的海軍陸戰隊，負責在發生入侵時保衛和奪回偏遠島嶼。

在計畫為陸上自衛隊配備的3艘艦船中，1艘是中型運輸艦，標準排水量2,000噸級，2艘是小型艦標準排水量400噸級。這3艘運輸艦比起日本海上自衛隊的運輸艦噸位小很多，海上自衛隊使用的大隅型運輸艦的標準排水量8,900噸，建造較小運輸艦是因為大運輸艦無法進入偏遠島嶼的港口。

拜登新政府上台後，兩國領導人、防長已先後通電話，重申釣魚島屬《美日安保條約》適用範圍，並對中國在周邊海域的行動表示關注。中國外交部日前重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，《美日安保條約》是冷戰產物，不應損及第三方利益，更不應危害地區和平與穩定。

 中國《海警法》實施後 首派公務船到釣魚島附近海域 日抗議

【中美角力】人民日報：中美不蓄意對抗  才是兩國之福

【中日關係】人大通過海警法授權動武  日媒憂釣島衝突變尖銳

責任編輯：陳建錫

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