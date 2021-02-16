▲ 澳洲總理謀廢一帶一路協議 趙立堅曾以「細菌論」駁斥

中澳關係深陷緊張之際，澳洲去年底通過聯邦新法，授權中央政府否決地方各州與外國簽署的協議。根據《每日郵報》報道，澳洲總理莫里森擬以「一帶一路對澳洲毫無益處」為由，在數周內否決維多利亞州與中國簽署的一帶一路協議。

莫里森（Scott Morrison）表示，「迄今還看不出它（指維多利亞州簽署的一帶一路協議）有甚麼好處」；「如果協議產生利益，具體的好處為何？我們要為此付出甚麼？目前我還未得到這些答案，對於這些協議的評估也會持續進行」。

維多利亞州州長安德魯斯（Dan Andrews）於2018年與中方簽署備忘錄；然而，這筆交易卻讓中國有機會取得維多利亞關鍵基礎設施，而引發外界討論。

維多利亞州與中方的協議 或被中止

報道指出，包括安德魯斯與其他州的州長、首席部長(chief minister)，必須在3月10日前向聯邦政府詳述，所有與外國勢力簽署的協議，並由聯邦政府評估是否有其必要性。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中國反圍堵澳洲？港企傳擲2328億巨資 澳後花園建城

中方謀澳洲後花園建「據點」？澳總理這樣淡化傳聞

安德魯斯強調，該協議為維多利亞帶來更多就業機會、貿易與投資。澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）則表示，「我們從一開始就不同意該協議，現在立場仍就一致。毫無疑問，財政部將在適當時機做出決策」。

2020年12月，澳洲通過聯邦法律，授權外交部長可審查並作廢各州、領地、地方議會甚至是公立大學與其他國家簽署的協議，使得介入成為可能。對此，中方曾指控新立法等於為兩國關係置入病菌。

趙立堅：希望澳洲用理性態度審視合作

中國外交部發言人趙立堅稍早前曾回應表示，「希望澳洲用客觀、理性的態度審視彼此合作。停止在雙邊關係中帶來病菌，並為改善彼此互利做出更多作為。一帶一路讓大陸與維多利亞州因合作而強化彼此利益」。

一帶一路計劃為中國外交與經濟政策重點之一。目前中國已與125個國家簽署170項一帶一路計劃的協議。但美國上屆政府曾指，中方這一倡議可能引發沿線國家陷入「債務陷阱」，中方已多次就此反駁。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？

澳洲遭連環抵制後 莫里森說仍想與中國對話

澳洲連環請求談貿易 中方請其坐冷板凳

澳洲斥7.7億美元購導彈魚雷 外媒：增強軍力應對中國

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁