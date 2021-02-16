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加拿大等58國聯署反對「任意拘押」  中方這樣反駁

國情動向 15:11 2021/02/16

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加拿大聯同英美等58國以及歐盟，通過一項無約束力的聲明，譴責部分國家出於政治目的，任意拘押外國公民。中方駐加拿大使館回應指，加方所謂反對「任意拘押」宣言，並刻意安排有關人員在「宣言」啟動儀式上誣稱中方「任意拘押」加公民康明凱、邁克爾，是混淆是非、別有用心。

中方：加方對孟晚舟才是任意拘押

加拿大政府官網公布，加入宣言的58個國家，包括英國、澳洲和日本等，歐盟亦有加入。

加拿大外長加諾表示，聲明不針對任何國家，只是為了向那些拘留外國人的國家，以及有可能實施這種做法的國家，施加更多的外交壓力。他又說，拘押外國公民，令他們與家人分離及作為討價還價的籌碼，既不合法亦不道德。但有加拿大官員透露有關行動是針對中國、俄羅斯及北韓等。

對此，中國駐加拿大使館發言人回應稱，加拿大拉攏一些國家發表所謂反對「任意拘押」宣言，並刻意安排有關人員在「宣言」啟動儀式上誣稱中方「任意拘押」加公民康明凱、邁克爾，這完全是混淆是非、別有用心。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

孟晚舟要求放寬保釋條件 加拿大法官駁回

【孟晚舟案】孟曾收到多封恐嚇信 部份附有子彈

拜登與習近平通話 對香港、新疆人權問題表示關注

發言人說，孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的政治事件。加方在孟女士未違反任何加法律的情況下將其拘押已逾兩年之久，這才是不折不扣的任意拘押。加方一方面標榜自己「堅持法治」、「反對任意拘押」，另一方面卻充當美方幫凶任意拘押中國公民，企圖把孟晚舟用作美方打壓中國企業的籌碼。

發言人強調中國是法治國家，加公民康明凱、邁克爾因涉嫌危害中國國家安全犯罪被依法逮捕和起訴。中國司法機關嚴格依法獨立辦案，充分保障二人各項合法權利。中方再次敦促加方認真反省錯誤，立即釋放孟晚舟女士並確保她平安回到中國，停止以任何方式為中加關係制造新的障礙。

責任編輯：尹航

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