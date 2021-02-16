內地2021電影總票房突破100億元 春節檔創歷年新高

▲ 「就地過年」下，看電影成為不少內地民眾的消遣活動

內地春節長假加上「就地過年」的影響下，民眾的觀影需求完全釋放，截至今日（16日）上午9時30分，2021年度全國總票房連預售已突破100億元人民幣、總場次逾1638萬。至於春節檔的票房也突破61.75億元，超越2019年時的58億元，創下全國影史檔期新紀錄，其中《唐人街探案3》勁收逾31億元。

今年春節檔有《唐人街探案3》、《你好，李煥英》、《刺殺小說家》、《侍神令》、《人潮洶湧》、《新神榜：哪吒重生》及《熊出沒·狂野大陸》7部新片，《唐人街探案3》以佔總票房一半排在第一，《你好，李煥英》以18億元排第二，第三名《刺殺小說家》的票房也達到4.1億元。

中國電影家協會副主席、清華大學新聞與傳播學院教授尹鴻表示，今年春節檔表現勁，一是親戚朋友同學假期娛樂消費的剛需；二則旅遊流動減少，使剛需更剛；三則影片類型比較豐富；四是票價大幅度提高。另有業內人士稱， 然以前春節檔電影票也有所漲價，但今年漲價幅度更大，所以票房會相對往年有一定的增加。 票價的提高是全國影院自發的，戲院方面覺得再不漲價，就可能會影響正常的持續經營能力。

內地春節消費大熱 電影票房破55億有望超2019年（組圖）

【春節防疫】內地發布就地過年通知 要求人員流動降到最低

責任編輯：陳建錫

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