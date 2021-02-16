▲ 【初五習俗】初五迎財神要做好4件事 還有兩禁忌

農曆年踏入初五，民間習俗這一天是「財神日」、又俗稱「破五」，商家喜歡選在這一天啟市；也有許多人會選擇這天祭拜財神和「送窮」，期求新一年財運更旺。

大年初五是一個重要日子，傳統上是新春尾聲，因為從大年初一至初四的諸多禁忌，在此日全破，所以稱之為「破五」；這天也可以正式撤去所有供品，新春的禁忌也全數破除。

雖然說初五「破五」，但還是有些習俗要注意：

1.祭財神

初五祭財神，民間傳說財神也稱五路神，即祭戶神、灶神、土神、門神、行神，所謂五路，意為出門五路，指東南西北中，皆可得財。

2.送窮

送窮是古代民間很有特色的歲時風俗，就是送窮鬼、窮神，所謂「窮」，各地稱謂不一，諸如「送五窮」、「送窮土」、「送窮灰」、「趕五窮」等，民俗認為，初一至初四不倒垃圾，能夠聚財，到了初五要倒出去，叫「送窮」。

新年歌《恭喜恭喜》 背後是民族苦難歷史（有片）

【新春飲食】「年年有餘」飯餸剩得多 怎樣才食得安全？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

3.掃房子

一般來說在大年初五之前是不打掃的，動掃帚等於將好運氣弄掉了，所以到了破五這天，要來個正式的大掃除，將垃圾掃到一個角落，並大聲放炮竹，把一切窮氣、窮鬼給趕跑。

4.吃餃子

大年初五吃餃子是民間習俗，俗稱「捏小人嘴」，據說可免除讒言之禍。另外，餃子的形狀與金元寶相似，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式。

而這一天也有兩大禁忌：

其一是不宜拜訪他人，會帶去晦氣。 其二是不宜留下垃圾，垃圾代表窮氣。

【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞

【牛年2021】拜年抱拳男女有別 搞錯恭賀變致哀

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁