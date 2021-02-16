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華為「南泥灣」計劃6大方向浮現 首進軍智能養豬

經濟脈搏 13:46 2021/02/16

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華為宣布進軍智能養豬業

在美國持續打壓下，華為積極開拓新業務自救，為此而制定的「南泥灣」計劃近日陸續浮出水面。華為創辦人兼總裁任正非近日承認已啟動該計劃，在煤炭、鋼鐵、音樂、智慧屏（電視）、PC機、平板等領域都可能有很大突破，不必再依賴手機業務。華為也推出智能養豬方案，以5G等技術讓養豬業走向無人化。

任正非本月9日在山西太原舉行的「智慧礦山創新實驗室」揭牌儀式後表示，華為永遠不會多元化發展，煤炭行業和鋼鐵、碼頭、機場在5G的應用，基礎平台是一樣的，有些區別，但大多數技術是共同的，所以華為主要是拓寬電子系統和軟體計算系統在不同行業得到應用。華為希望結合ICT技術與煤炭技術，幫助煤炭行業進行數位化、智慧化轉型，實現「少人、安全、增效」的生產模式，讓煤礦工人可以「穿西裝打領帶」地工作。

同時，實驗室將為全球礦業智慧化發展探索方向，任正非指出，「2020年我們點亮了一個煤礦、一個鋼廠、一個港口，未來二到三年，我們希望點亮千百個煤礦、鋼廠、港口。」未來，依託智慧礦山創新實驗室，華為還將在井下攝影機「自清潔」技術，井下無線低頻傳輸，風險提前預判技術等進行創新突破。

進軍智能養豬，實現無人化、數字化操作

華為機器視覺領域總裁段愛國向內媒透露，華為機器視覺推出了智慧養豬方案，發展方向是數字化、智能化和無人化。該套養豬系統提供儀錶盤監控、大數據分析、數字化管理，支持AI識別、AI學習、AI預測、AI決策等等，還通過標準化、程序化，實現全感知監控、機器人巡檢和自動／遠程控制。

華為養豬有跡可尋，早在去年10月的「2020農牧數智生態發展論壇」上，華為就發表了《5G引領現代豬場AI使能智慧養豬》的報告。華為認為，未來數據是現代養豬的核心要素，更是養豬智能升級的核心驅動力。從以前以「人管」為主到未來以「數據管」豬場為主，在數據管理豬場的過程中，再運用AI技術做更多的科學決策，從而實現養豬的標準化和程序化。

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瑞典法院裁定 禁止華為參與5G建設理由充分

責任編輯：陳建錫

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