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農村大叔入城娶老婆？專家倡新招解剩男問題

社會熱點 18:50 2021/02/16

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農村大叔入城娶老婆？專家提新招解剩男問題

新春團圓之際，新華社刊載報道，揭示農村三、四十歲大齡剩男問題嚴重，主因是目前內地娶妻無房、無車難成事，但房、車、聘金「三大件」價格動輒上百萬元（人民幣，下同），導致不少農村男丁「結婚難」。有專家建議，官方推動把農村剩男「輸出」到城市，與城市未婚女性配對。

新華社以山西北部一個村子的剩男現象，帶出農村地區男丁娶妻難的問題，該村有600多人，其中大齡未婚男青年20多人。「平均下來，十戶就有一個」，村裡幹部說，問題癥結是農村男因口袋沒錢，難以滿足結婚所需的房、車、聘金「三大件」。

專家：農村向城市輸出剩男

山西省智庫發展協會副秘書長吳修明表示，「從長遠看，縮小城鄉差距、地區差距才是治本之策。」

吳修明說，城市「剩女」多，農村「剩男」多，要結合鄉村振興工作，大力發展農村產業經濟，促進農民增收，縮小城鄉差距，促進城鄉人口雙向流動，讓城市女青年不把農村視為畏途。

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在此過程中，地方政府也可採取適當措施，盡可能解決一些性別「結構」難題，如將農村「剩男」進行技能培訓，「輸出」到女性集中的行業和地區，也可以安排跨區域「鵲橋相會」。

另據新華視點的消息，山西省社科院人口研究中心主任譚克儉說，要在農村地區進一步開展移風易俗工作，積極倡導「婚事新辦、婚事儉辦」，樹立文明、健康的新婚俗，減少群眾在婚喪嫁娶過程中的不理性鋪張。

減少結婚鋪張　紓男士娶妻壓力

其次，要加快培育農村社會組織，發揮農民自我教育和管理的作用。「在農村地區加快培育類似紅白理事會這樣的社會組織，加強村規民約等製度建設，約束村民行為，強化農村社會治理。」山西省智庫發展協會副秘書長吳修明說。

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武漢大學中國鄉村治理研究中心主任賀雪峰認為，農村男青年結婚難問題，背後有著深刻的社會原因和經濟原因；不解決這些深層次問題，僅靠禁止收天價彩禮，很難收到實效，聘金錢很可能從台前走到幕後，甚至不排除變本加厲。

吳修明等專家認為，解決農村大齡男青年的婚姻問題是社會治理中的一項系統工程，必須結合當前的鄉村振興戰略，盡快形成思路和對策，採取有效措施。

責任編輯：鄧國強

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