WTO迎首位非裔女性總幹事 中國商務部深夜表態支持

當地時間2月15日，世界貿易組織（WTO）召開總理事會特別會議，任命尼日利亞候選人恩戈齊·奧孔喬·伊維拉（Okonjo Iweala）擔任總幹事一職。中國商務部網站昨夜刊出評論，指這一結果是眾望所歸，冀伊維拉履新後，促進世貿組織盡快恢復正常功能。

商務部世貿司負責人表示，中方祝賀伊維拉擔任世貿組織新任總幹事。伊維拉長期從事發展中國家減貧和全球疫苗健康領域工作，擁有豐富的國際組織管理經驗。伊維拉是世貿組織首位來自非洲大陸的總幹事，也是首位女性總幹事，是眾望所歸。

京：這一結果是眾望所歸

負責人表示，當前，新冠肺炎疫情蔓延態勢尚未緩解，多邊貿易體制面臨重大挑戰。中方對她擔任世貿組織總幹事充滿信心。中方期待她履新之後，促進世貿組織盡快恢復正常功能，推動世貿組織在抗疫合作、經濟復蘇方面發揮更大作用，推動世貿組織第12屆部長級會議取得積極成果，推進世貿組織必要改革，維護和增強多邊貿易體制的權威性和有效性。

據內媒報道，伊維拉曾任尼日利亞財政部長和外交部長，還曾在世界銀行任職長達25年，並擔任過全球疫苗免疫聯盟董事會主席。

「貿易不是零和游戲，可以為參與者帶來雙贏」，2020年7月，伊維拉在世貿組織總幹事候選人說明情況的新聞發布會上，如是闡述自己的競選願景。

世貿組織要解決有關問題，「需要一個誠實的中間人、客觀的領導者、有適當技能的人，一個了解問題卻又有很強政治和談判技巧、有推動議題進展的管理能力、並同時善於傾聽，以解決問題為導向的人。」

稍早前，美國拜登政府亦稱，「強烈支持」伊維拉擔任總幹事一職。

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責任編輯：尹航

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