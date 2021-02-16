疫下消費新趨勢 內地流行「雲健身」「雲比賽」（組圖）

疫情之下，民眾愈來愈認識到有一個好身體的重要性，但健身房傳播風險高，怎麼辦？雲健身、線上比賽在內地流行起來，不少人在家中添置了「健身環」、虛擬動感單車等器材。

據內媒報道，去年10月，由中國田徑協會主辦的「跑遍中國」線上馬拉松系列賽順利啟動，計劃開展千餘場賽事，以線上線下相互融合的方式吸引更多人參與活動。參賽者可以獲得組委會頒發的電子成績證書，完賽成績也將納入中國田徑協會線上賽數據庫。組委會還給參賽者准備了禮物，包括紀念品、景點門票，還有直通線下馬拉松的參賽名額。

與線下賽事不同，「線上跑」沒有地域、人數限制，給了更多跑者參與的機會，而且參與時間相對自由，比賽線路也更靈活，減輕了人員聚集帶來的疫情防控壓力。

還有民眾會網購AI健身車，和朋友聯網「雲騎行」。

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但雲健身目前看仍是外出運動受限情況下的權宜之計，它也有固有缺點，比如家中沒有健身房那種互相支撐的社交氛圍；沒有線下健身時老師的指導。

武漢體育學院教授柳鳴毅提醒，一定要根據自己的身體狀況、年齡、居住環境等，找到適合自己的健身方法，最好能制訂適宜的訓練計劃，防止損傷和過度訓練，「跟著視頻鍛煉或與好友線上比拼時要量力而為，以中低強度為主，不要太過追求力量和速度。」

責任編輯：尹航

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