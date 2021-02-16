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馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性

社會熱點 15:44 2021/02/16

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馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性

針對馬英九前總統、中國廣播公董事長趙少康日前公開呼籲蔡英文當局「別拒絕中國疫苗」，卻招來議論。國民黨立委賴士葆周二表示，在台灣防疫雖然標榜科學防疫，但是更高的指導原則卻是「政治正確」；台灣買不買大陸疫苗，並無理性探討空間。

賴士葆指出，要不要採用大陸疫苗，台灣的防疫指揮中心強調，大陸疫苗缺乏相關科學證明資料，無法讓人放心；更重要是，只要任何人倡議要用大陸疫苗，就會被綠營打成是政客「親中（大陸）」，即便歐盟已有國家簽署協議購買大陸疫苗，但在台灣根本沒有理性探討的空間，講科學數據說話根本只是個幌子。

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賴士葆說，美國有毒的萊豬要進口，近七成的民眾反對，但蔡英文說是要給國人多一個選擇。比較萊豬進口和採購大陸疫苗2個議題，就可以發現其中最大的差異就是「仇恨」和「歧視」。

國民黨立委賴士葆批  「政治正確」掩過科學

馬英九14日曾表示，政府應該思考是否採用大陸疫苗，能夠多一個來源不要放棄，不要立刻就拒絕，對國民健康的保障就多一分力量。

趙少康也表示，蔡英文在春節談話時提到「疫情過後兩岸要和解、對話」，台灣總要表現一點善意，馬英九提出接受大陸疫苗一事，其意思是「不要斷然拒絕，也不是一定要用」，如果將來能拿到別的有效疫苗，當然很好，如果沒有的話，也不要排斥，要用開放的態度。

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責任編輯：鄧國強

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