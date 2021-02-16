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公司高層微信派利是 員工無領被秋後算帳兼公開批評

社會熱點 17:23 2021/02/16

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北京一家房企的高層因下屬未領利是，年初一大動肝火

為了激勵員工士氣、求個好意頭，公司高層在新年期間往往都會大派利是，但原來忘記收利是，可以好大件事。北京一間房企的副總裁在年三十晚通過微信派利是，結果翌日發現有5人未領。該名副總即時大發雷霆，先在公司群組內點名批評，還勒令5人公開道歉和派利是，否則可能飯碗不保。事件在內地引起討論。

根據內地網上流傳的微信對話截圖，該名名李駿的副總，當日發現自己派的利是有剩後，語帶不滿在公司群組內開火：

昨天我在群裡發了45個紅包，最終被領取40個，還有5個未領取被退回。經核對，未領取紅包的是：瀋陽公司薛X，集團品牌營銷中心閻X、武漢公司策劃秦X、合肥公司銷售經理方X、成都公司營銷總監賀X，除閻X為前策條綫外，其餘4位同事均為營銷條綫。我很想知道，作為營銷人，對於營銷大群的情況超過24小時不予關注，連紅包都不領。先不談責任心的問題，你們最基本的職業素養何在？還能不能勝任目前的工作？過年不是放羊，很多同事依然堅守在自己崗位上。搶紅包是一件小事，但也能看出很多問題。

 他要求被點名的人在當日下午4時前在群內道歉、自我檢討，各派200元利是。如果不能做到，即時踢出公司群組，待春節假期後「處理」。

內媒《證券時報》翻查發現，引發本次風波的李駿，是美好置業房產開發總公司的副總裁，主管營銷業務，去年11月加盟該公司。公開資料指李擅長調動資源，非常注重「抓好業績、抓穩團隊、抓住正氣」，把先進的理念在團隊中傳遞。他過去領導的團隊更是注重交流、分享、合作，以及傳播正能量。

微博網民點樣睇？

我不是王二十二：好大的官威啊！

HYH吳情：這種公司早晚涼涼。

鹿晗xiumin：又不是上班時間。我難道一天24小時伺候你嗎？神經病！

長魚生靈：我們老闆就是這樣，不看釘釘群，不集體給他點贊就不行。

貝蒂·齊：真的最煩工作群！上下班放假都要你時時刻刻關注＋接電話！根本沒有你的自由空間！

32號王小媛：我們領導群裡發了火車票助力，我沒點，不知道會不會被辭退[笑cry]。

OK-趙同學：對於這種給著員工8小時工資讓員工操著24小時心的公司 相關部門請及時關注處理。

週i遊：有些人一但掌握一點權力就會撒野，總覺得自己得高人一等。

明村找找樂：哪家公司，副總裁叫啥？大家努力讓他失業！

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責任編輯：陳建錫

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