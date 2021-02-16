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【初七習俗】初七「人日」要互相尊重 家長不可教訓小朋友（組圖）

社會熱點 17:23 2021/02/16

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新年傳統禁忌多，初七要注意什麼？傳說正月初七是人類的誕生的日子，民間稱之為「人日」、「人日節」或「人勝節」。在這一天，人們要互相尊敬，上司不可教訓下屬，家長也不可教訓孩子。

傳說中女媧創世界 第七日造人

「人日」這一說法，源於古代中國神話：盤古開天辟地後，女媧從初一開始，依次造出了雞、狗、豕（豬）、羊、牛、馬等動物後，在第七天創造了人，所以這一天是人類的生日。

漢朝開始有人日節俗，魏晉後開始重視。古代人日有戴「人勝」的習俗，人勝是一種頭飾，又叫彩勝，華勝，從晉朝開始有剪彩為花、剪彩為人，或鏤金箔為人來貼屏風，也戴在頭發上。此外還有登高賦詩的習俗。

唐代之後，更重視這個節日。高適的《人日寄杜二拾遺》詩中就有「今年人日空相憶，明年人日知何處」的感懷之句。它證明唐代的人日節，已不僅僅專用作祈祥祝安，又衍添了一層思親念友的氣氛。

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時至今日，也有在外的游子在年前回家，過了人日節才能遠走他方。人日節這天不出遠門，不走親串友，在家團聚。人日節下午一般吃長壽面，也叫拉魂面。意即過年時人都走東串西，心都野了，人日一過該準備春耕生產了。因此要吃拉魂面，把心收回來，準備幹活。

在正月初七這個人人都過生日的好日子，要互相尊敬，古代時官府不會在這一天處決罪犯，家長不能在這天教訓孩子，老闆也不會教訓下屬。

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責任編輯：尹航

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