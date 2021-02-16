▲ 任正非誇iPhone是地球最強5G手機 其實曲綫讚華為

美國掀起科技戰，令華為捲入生存危機。美國福布斯（Forbes）報道，華為創辦人任正非在早前的一次訪談中，不會沒有對美國表達怨懟，還誇讚蘋果（Apple）的iPhone 12是世界上最好的5G手機。但他說這句話，其實另有原因，他在曲綫稱許華為的5G技術。

中美貿易戰、科技戰爆發之前，華為可說是Android陣營中數一數二強的品牌，力抗三星（Samsung）帝國，互爭手機龍頭的寶座，不過比起和三星競爭，華為認為他們自己比較像是蘋果。

任正非曾公開承認 Apple是他老師

華為英國消費者業務負責人早前曾向福布斯表示，華為和蘋果是全球僅有的兩家可以提供完整軟硬體生態系統的公司。蘋果有iOS完整生態系，華為也正在發展自家的HarmonyOS。

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報道指，任正非之前也曾公開承認Apple是他的老師、是他的靈感來源，不只他自己會使用iPhone，他女兒孟晚舟2018年在加拿大被捕時，身上也有完整的蘋果產品，包含 Macbook、iPad、iPhone。

任正非本周接受採訪時提到，iPhone是高階智能手機中最佳產品，是三星和 Google所不能及。

iPhone 12跑得快 反映因華為5G網絡好

任正非舉例，歐洲許多會高階手機用戶選擇了iPhone，而華為在歐洲多個城市建構了5G網路，當iPhone 12可以在歐洲跑出高達1.82Gbps的下載速度，這就代表著 iPhone搭配華為的5G網路有很好的使用體驗。任正非認為，這有助於平衡歐洲國家對於華為的看法。

報道指，以一家自己有推出高階5G手機的品牌商來說，用競品來稱讚自家的5G設備這個觀點是滿特別的，不過考量到在中美貿易戰的影響下，由於無法取得高階處理器以及Android 系統的供應，使得高階手機例如Mate系列和 P系列的銷量大幅下滑，華為確實需要一些正面的消息來讓其業務能有所突破或發展。

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責任編輯：鄧國強

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