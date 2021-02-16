▲ 【初六習俗】初六迎廁神 洗好廁所保全年健康

年初六周三（17日）來臨，初六有什麼民俗需要注意的呢？台專家說，過年期間不打掃，怕會把家中福氣掃出去，但到了初六這天，打掃的限制就解除了。因此這一天，要把過年期間積存的垃圾扔出去，這就是所謂的「送窮神」，相傳初六也是「廁所神」巡查的衛生日子，要清理一下廁所，保佑一整年健康平順。

「命理家」稱，大年初五開市迎財神，各地熱熱鬧鬧，都想要把財神爺接回家，不過迎了財神，可別忘了送窮神，否則再多財也留不住。

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民間信仰認為有財神自然就會有窮神，大年初六就是要送窮神，大家一起準備好打掃工具好好清潔。其中，大年初六就是要來整理居家環境丟垃圾，而相傳大年初六也是「廁所神」巡查的衛生日子，要清理一下廁所，保佑一整年健康平順。

西漢戚夫人 是北方廁神

沒錯，中國民間信仰真的有廁神，是守護廁所的神祇，其中有幾個歷史人物被奉祀為廁神，他們都是身世際遇不幸而枉死的女子，例如漢朝時被呂后虐殺於廁所的戚夫人，便是中國北方民俗中的廁神。

民俗專家郭奕宏說，「它（初六）最好的時程在早上的7-9點，這兩個時辰在你們住家附近的土地公廟，公司附近的土地公廟或者是財神廟，然後去做一個上香祈福的動作，我會建議在住家的東南邊還有正南可以擺上一些像葫蘆還有聚寶盆、玫瑰跟粉晶七星陣，來催旺我們一整年的財氣和貴人運。」

把握這些小技巧，希望在新的一年多點財運。另外，大年初六百無禁忌，也推薦大家出門活動筋骨，迎接好運氣。

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責任編輯：鄧國強

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