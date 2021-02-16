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【新冠疫苗】匈牙利包機抵京運載  成歐盟首個採用中國疫苗國家

國情動向 20:27 2021/02/16

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匈牙利專機正在北京機場將疫苗裝箱，準備返航。

據《澎湃新聞》報道，匈牙利政府派出包機，運載中國生產的新冠疫苗，16日凌晨飛抵北京並在機場完成裝箱後立即啟程返航，預計於北京時間今天傍晚飛達匈牙利。這是中國向匈牙利出口的首批新冠疫苗，匈牙利也成為第一個採用中國新冠疫苗的歐盟成員國。

英文《中國日報》報道，匈牙利是第一個批准使用中國國藥集團新冠疫苗的歐盟成員國，並在1月29日與中國簽訂購買500萬劑疫苗的正式合約。

此前一周，匈牙利也成為首個購買俄羅斯「衛星V」（Sputnik-V）新冠疫苗的歐盟成員國。

中疾控專家：國產新冠疫苗安全 適合各年齡層接種

世界各國新年都把抗疫盼望寄託疫苗之際，歐盟卻陷入了疫苗荒，布魯塞爾淪為眾矢之的。因此，部分歐盟國家決定撇開布魯塞爾自行尋找疫苗。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）更聲稱，他最相信中國生產的新冠疫苗，他個人會選擇中國疫苗。

此前，歐爾班在接受媒體訪問時表示，由於匈牙利將使用中國製造的疫苗，因此到5月底之前，匈牙利將比其他同等規模的歐洲國家多出數百萬已接種疫苗的國民。

歐爾班說，到復活節（4月4日）前，所有已登記願意接種疫苗的250萬國民將可以全部完成接種。而匈牙利全國人口將近千萬，若以比例來說，意味著匈牙利將在疫苗接種進度上領先全歐盟。他強調，「我認為這是很不得了的事」。

馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）指出，中國國藥集團研發的新冠疫苗將分4批在4個月內交付匈牙利，足供250萬人接種，這相當於匈牙利全國人口的四分之一。

法國總統馬克龍當地時間2月14日接受法國《星期日報》採訪時曾表示，要想戰勝疫情就必須與中國和俄羅斯合作，抗疫的「多邊努力」需要中國和俄羅斯研發的新冠疫苗。

馬克龍以「世界大戰」形容當前全球抗疫戰鬥，他指出，新冠病毒正在不斷變異，產生更危險的新毒株，這使得抗疫成為了一場爭分奪秒的鬥爭，只有通過廣泛的國際合作才能贏得抗疫的勝利。

責任編輯：鄧中建

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