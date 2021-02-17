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內地「就地過年」催生新消費趨勢 什麼產品最受關注？

經濟脈搏 10:09 2021/02/17

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內地今年倡議「就地過年」，不少務工者留在異鄉，這也催生了春節消費的新形式，「微需求」「宅經濟」「鮮花熱」「特產潮」四款線上消費大熱。在線下，由於返鄉者減少，縣域市場或出現滑坡景象。

異鄉務工者 網上買特產和清潔產品

據新華視點報道，受「就地過年」影響，新春消費市場線上消費多領域火熱。

其一是，一些令人意想不到的「微需求」成為今年消費市場黑馬，京東大數據研究院研究員陸飛表示，2021年京東年貨節期間，佛跳牆在東南省份火爆，成交額按年增長320%，一些老牌汽水按年增長207%，漢服增長78%，足浴盆在武漢增長115%。

其二是「宅經濟」火熱，清潔產品漲幅迅猛。拼多多新消費研究院副院長劉中琪介紹，拼多多家居百貨銷售數據顯示，從「年貨節」到「春節不打烊」，家庭清潔、除菌防護、廚房餐飲相關產品銷量上漲。日用除菌產品相較去年同期增長超過210%，而家庭清潔用品的漲幅則達到300%。

其三是「鮮花熱」，今年情人節撞正春節，「結婚」「鮮花」成熱搜。支付寶搜索數據顯示，今年春節假期前三天，網民搜索「結婚」的次數是去年春節假期前三天的3倍多；這三天「鮮花」搜索量也較１月同期增長了129%。

另外還有「特產潮」。阿裡旗下菜鳥物流的數據顯示，一場快遞春運正在進行，年貨從家鄉向一二線城市「反向奔跑」。腊八以來，發往北上廣深杭的訂單按年增長20%以上。

疫下消費新趨勢 內地流行「雲健身」「雲比賽」（組圖）

內地2021至今電影總票房破百億 春節檔史上最強

今年春節的消費也透出新契機。數據顯示，80後、90後正成為網購主力，個性化、差異化的創意產品更容易吸引他們關注。

不過，就地過年雖帶火了線上消費，但縣域零售企業受影響明顯。中國經營連鎖協會有關負責人介紹，春節是一年一度外出務工、經商、上學人群回流反哺縣域消費的難得機會。春節前後銷售業績通常會占到零售餐飲企業全年銷售的20%-30%。受返鄉人群減少影響，2021年春節期間縣域市場或出現滑坡景象。

責任編輯：尹航

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