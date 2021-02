▲ 拜登180度轉軚:中國會吃掉美國午餐 基建大超前

美國總統拜登警告,中國在交通等基礎建設方面正對美國形成優勢,假如美國不發力追趕,「美國的午餐會被中國吃走」。拜登最新口風跟兩年前完全相反,當時他聲言中國無法與美國競爭,並遭時任總統特朗普批評「天真」。

拜登政府正在推動拯救經濟刺激計劃,當中包括加大基建投資的項目。拜登上周到美國國會宣傳計劃時,以中國高鐵等基建來作比較,呼籲議員要為美國加把勁:

「我們若不行動,他們(中國)就會吃掉我們的午餐。他們有重大重大的新鐵路項目。他們正就交通、環境以及其他一系列事情投資數以十億計美元。我們一定要爭點氣。」

(If we don't get moving, they are going to eat our lunch. They have major, major new initiatives on rail. They're investing billions of dollars dealing with a whole range of issues that relate to transportation, the environment and a whole range of other things. We just have to step up.)

拜登也提到,中國在電動車方面也在大步向前。他上月已提出計劃,將約64.5萬輛聯邦政府用車換成美國生產的電動車,以推動美國電動車業發展。

拜登對中美競爭的最新論述,可謂打倒剛參選總統時的自己。拜登2019年在艾奧瓦州是以反問方式,講到「中國吃掉美國午餐」,認為共和黨人誇大「中國威脅」:

「中國會吃掉我們的午餐?得了吧兄弟。他們甚至不知道如何處理沿海地區與東部山區,我意思是西部山區的巨大分野。我跟你們說,他們不是壞人。但你猜怎麼了?他們不是我們的對手。」

(China is going to eat our lunch? C'mon man. They can't even figure out how to deal with the fact that they have this great division between the China Sea and the mountains in the east, I mean the west. They're not bad folks, folks. But guess what? They're not competition for us.)

去年美國總統大選電視辯論中,特朗普亦向拜登指出:「中國吃了你的午餐,喬。」(China ate your lunch, Joe.)

對於拜登現在180度大轉彎,白宮發言人普薩基(Jen Psaki)強調,拜登對中國競爭構成威脅有所意識。她稱,自己相信拜登視中國為競爭對手,並清楚認識到這個挑戰的深度。

事實上,拜登提到的中國鐵路建設早已絕塵世界各國。中國鐵路在營業里程、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量、換算周轉量等多項指標都穩佔第一。中國鐵路截至2020年7月營業里程達14.14萬公里,其中高鐵里程3.6萬公里。反觀美國全國僅有700多公里高鐵,比日本3,000餘公里、法國2,700多公里、德國約1,600公里都要少。

