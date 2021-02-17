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美沒中國稀土造不出F-35？中方謀這招點穴美國

國情動向 10:28 2021/02/17

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美國總統拜登上台後，中美關係未明顯改善，科技戰更預期會延續下去。多間外媒報道，中國正在探索透過限制稀土出口，打擊美國國防工業。稀土對美國國防承包商至關重要，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）在生產F-35隱形戰機等先進武器時亟需稀土。

華爾街日報及法廣網等外媒引述報道指，參與政策諮詢的消息人士透露，中國政府官員曾詢問他們，若中國在雙邊爆發爭執期間限制稀土出口，會對美國和歐洲企業造成多大影響，包括美國在生產F-35戰鬥機上是否會遭遇麻煩。

中國稀土礦產量 佔全球的62.9%

稀土應用廣泛，從智能型手機到噴射戰鬥機都需要稀土。美國進口的稀土80%來自中國，若中國限制出口，將影響美國相關供應鏈。

稀土，是「稀土元素」或「稀土金屬」的簡稱，是鈧、釔及鑭系元素共17種元素的合稱。中國的稀土蘊藏量，比重約佔全球的35%至40%，產量則高達全球6成以上。

【中美科技戰】防美科技被中國點死穴 特朗普急令拓稀土

【中美科技戰】美國科技戰死穴：沒中國稀土 造不出電動車

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根據美國內政部地質調查局（USGS）等機構的數據，中國2019年稀土礦產量佔全球的62.9%，美國佔12.4%，澳洲佔10%，緬甸佔10.5%。

稀土經提煉為有色金屬後，可應用在冶金、石化、玻璃陶瓷、螢光劑、基礎電子材料，以及通訊、電腦、醫療、光電、能源材料、電動車、航太科技等尖端科技領域，因此被視為中國對抗西方國家及日本等國的戰略籌碼。

中新社曾報道，中國上月公布「稀土管理條例」。中國工信部透過官網表示，稀土是重要的戰略資源，也是不可再生資源。中國是稀土資源大國，在稀土生產及稀土利用領域具有舉足輕重的地位。外界關注，中方此舉是否為有序限制稀土出口作準備。

從智能手機生產到軍備 沒稀土不行

中國外交部去年曾表示，將制裁洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音公司（Boeing）和雷神（Raytheon），因為這三家公司出售武器給台灣。

【中美科技戰】美國行錯一步  將稀土霸權拱手讓中國

中美撒哈拉爭奪這種資源   重要性不亞於稀土（組圖）

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美媒稍早前亦引述美國能源安全領袖協會（Energy Security Leadership Council，ESLC）兩名成員－－美國海軍陸戰隊前指揮官康威（James Conway）及非暴力衝突國際中心創辦人阿克曼（Peter Ackerman）的投書，指出美國依賴中國稀土所面臨的威脅。

他們在文中指，中國目前幾乎有能力從稀土生產、到電動車市場，完全掌控整條電動車供應鏈；即美國一旦沒有中國稀土，恐造不出電動車電池、也就是造不出電動車。

而中方一旦祭出稀土禁令，美國就算現在重啟本土稀土產業，也是遠水難救近火。正如華爾街日報稍早前引述採礦商和分析人士警告，建立一座礦大約需10年。

【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土  也難破中國壟斷

【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治

責任編輯：鄧國強

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