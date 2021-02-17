【中印關係】兩國關係緩和 印度將復批中國投資（第二版）

中印關係經歷去年中國與印度邊境對峙後，似有緩和跡象。路透社引述印度政府消息人士稱，兩國關係回暖，印度將在未來幾周批出來自中國的新投資方案。

（稿末加入印度軍方發布，顯示解放軍正從中印邊境撤軍的最新照片）

中國國防部新聞發言人吳謙上周稱，根據中印雙方第九輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位班公湖南、北岸一線部隊於2月10日開始同步有計劃組織脫離接觸。

隨著中印邊境軍事上的緊張對峙暫時得以化解，提供消息的印度官員指：「我們將開始批准一些新設投資計劃，但我們只會處理那些對國家安全不敏感的行業。」

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此外，與印度陸地接壤國家對「非敏感」行業最高20%股權的投資，可能會恢復自動獲批途徑。

官員們並未透露計劃在未來幾周內處理提案的細節。鑑於討論是私下進行的，上述官員要求不具名。

印去年施新政 鄰國投資必須審批

然目前印度總理辦公室、內政部均未就有關消息回覆傳媒查詢。

去年4月印度宣布了新規定，要求所有來自鄰國的投資都必須獲印度政府批准。據當時印度政府消息人士對路透社稱，中印兩國關係領土問題惡化，印度因而會採取更為謹慎的態度評估與中國企業有關的投資計劃。

規則的改變使得來自中國的150多個價值超過20億美元的投資提議陷入僵局。如中國長城汽車收購通用汽車在印度工廠一類的提案被推遲，阻礙中國公司在當地發展業務。

中印兩國軍隊上月在印度北部錫金邦（Sikkim）的納庫拉地區（Naku La）爆發衝突，共有20名解放軍與4名印度士兵受傷。中國外交部發言人趙立堅上月29日表示，邊界問題與雙邊關係不應該掛勾，「希望印方同中方相向而行，妥善管控分歧，推進務實合作，推動兩國關係重回正軌。」

另外，印度傳媒報導，印度軍方昨日向傳媒公開照片，顯示中國邊境軍隊正從班公湖一帶後撤。照片顯示中方士兵正拆卸臨時建築，使用掘泥車把地外貌還原。多批士兵提著物資，連同輕型軍車駕駛離開。

▲ 印度軍方2月16日發布照片，顯示中國邊境軍隊正從班公湖一帶後撤。照片顯示中方士兵正拆卸臨時建築，使用掘泥車把地外貌還原。多批士兵提著物資，連同輕型軍車駕駛離開。

▲ 印度軍方所攝，解放軍坦克撤離的照片。

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責任編輯：黃良潤

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