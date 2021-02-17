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TikTok版權條款等問題在歐洲15國遭投訴 承諾協商解決

國情動向 12:06 2021/02/17

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TikTok周二（16日）遭到多個歐盟消費者組織的投訴，指責其涉嫌違反歐盟的消費者法律，且未能保護兒童免受隱藏廣告、不當內容侵害，服務、版權條款也被指存在問題，已有15國的消費者組織向地監管機關提出警示及呼籲採取行動。TikTok承諾會聽取意見，正與部分消費者組織聯絡，商討解決問題。

路透社報道，中國公司字節跳動旗下的TikTok，在全球範圍內尤其是在青少年中，知名度正迅速增長。但在發生一系列事故之後，對其隱私和安全政策的批評愈來愈多。歐洲消費者聯盟（BEUC）在本次投訴中指出了數項問題，包括它的內容及服務條款。

特朗普人走茶涼  TikTok擱置賣美國業務

【TikTok】美國司法部攔下禁令 重新審視是否涉安全問題

「它們不清楚，模棱兩可，偏向TikTok而不利於其用戶。它的版權條款同樣不公平，因為它們賦予TikTok一種不可撤銷的權利去使用、分發和復制用戶所發布的視頻，沒有任何報酬。」BEUC認為，TikTok的虛擬物品政策包含了不公平條款與誤導性做法，處理用戶個資的手法也有不當。

發言人回應稱，他們一直樂於聽取如何改進的意見，已與BEUC取得聯繫，願意進行會晤聽取其疑慮。TikTok正處理應用程式內部的隱私權政策摘要，讓用戶更易於了解其隱私權立場。

印度禁TikTok等多款中國App 自家工人或先「中槍」

責任編輯：陳建錫

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