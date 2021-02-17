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比特幣大熱 中國為採礦消耗多少能源？

經濟脈搏 12:15 2021/02/17

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比特幣（Bitcoin）再創新高，截至今日（17日）上午12時許，Bitfinex網站最新報價為49,849美元。高企的價格增添「礦工」的熱情，但採礦涉及到龐大的電腦運算和認證交易，需要消耗巨量能源。中國作為「採礦」大國，每年要為此消耗多少能源？

比特幣為何耗電多？要看採礦原理

比特幣本身是採用「區塊鏈技術」，簡單來說就它像是紀錄交易的帳本。 帳本的一頁就是一個區塊(block)，每頁接在一起，形成區塊鏈(blockchain)。

新的交易持續產生，所以要不斷更新帳本，平均每十分鐘比特幣區塊鏈就會生成一個新的區塊，這個區塊記錄了過去一段時間內未被驗證消化的交易。沒有中央伺服器來記帳的情況下，礦工承擔的就是記帳工作。成功記帳的礦工，就會有「新生成」的定額比特幣作為獎勵。

劍橋大學的研究人員表示，比特幣一年耗電量大約是121.36十億千瓦時（TWh），比荷蘭全年的能源消耗還要多。除非比特幣幣值下滑，否則耗電量不太可能減少。

根據Digiconomist的說法，比特幣的碳足跡與新西蘭相當，每年可產生3,695千萬噸的二氧化碳。

劍橋報告：中國佔65%算力

據悉，比特幣網絡中的大多數採礦設施都位於嚴重依賴煤電（直接使用火力發電，或者利用火力發電方式進行供電平衡）的地區（主要是中國）。

若按照劍橋大學發布的算力報告，中國的算力分佈佔了65％ 。那麼，用一年耗電量，和中國算力比例做個簡單的乘法，即得出中國每年消耗約79十億千瓦時。

但也有人認為，能源消耗並不是一件壞事，比特幣的獨特功能值得它的能源消耗。

【Bitcoin】比特幣創新高升穿5萬美元 　火幣科技升逾2成

【比特幣】比特幣挑戰5萬美元 區塊鏈股牛年續熱炒 5大相關股逐個捉

責任編輯：尹航

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