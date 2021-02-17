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柬埔寨暫停與中國軍演 向美國拜登送秋波？

國情動向 12:26 2021/02/17

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柬埔寨暫停與中國軍演 向美國拜登送秋波？

柬埔寨政府以新冠肺炎疫情為由，早前宣佈暫停今年與中國聯合軍事演習。有指柬埔寨取消與中國軍演，情況與該國2017年取消與美國聯合軍演類似。有評論認為，柬埔寨此舉不排除是向美國拜登政府伸出橄欖枝，但也承認這有可能是過份解讀。柬埔寨本月剛剛接收中國援助新冠疫苗，首相洪森表明若非中國，柬埔寨就沒有疫苗。

柬埔寨與中國「金龍2021」聯合軍演原定3月13至27日在柬舉行，涉及兩軍約3,000官兵並包括實彈射擊、坦克與裝甲部隊訓練、排雷等科目。柬埔寨2月初宣佈向中方提出推遲軍演，原因除了疫情和在疫情下需要削減資出，還因為柬埔寨去年水災衝擊了當地基建和糧食供應。

柬埔寨與中國關係向來很「鐵」，今次暫停與中國軍演引起各種解讀和猜測。柬埔寨當地反對派認為，金邊當局有意避免刺激美國拜登新政府。

美國中南半島受挫 柬埔寨再拆美軍設施

《外交學者》雜誌（The Diplomat）也提及，柬埔寨2017年初取消與美國「吳哥哨兵」（Angkor Sentinel）聯合軍演後，柬美關係顯著轉差，被視為「棄美投華」，因為柬埔寨與中國首屆金龍軍演就在2016年底舉行。柬埔寨近年也成為美國特朗普政府鷹派的瞄準目標，而嘗試藉拜登上任之機改善與美國關係的確符合柬埔寨利益。

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不過，柬埔寨與中國關係並未有轉差蹟象。中國近期向兩個國家援助新冠疫苗，一個是南亞「鐵桿兄弟」巴基斯坦，另一個則是東南亞「老鐵」柬埔寨。柬埔寨首相洪森親自到金邊機場迎接，明言如果沒有中國幫助，柬埔寨今日就沒有疫苗。洪森更大讚中國疫苗安全有效，中國會是最穩定的新冠疫苗供應國，而他和長子都已接種。

中國與全球多國疫苗合作之中，對巴基斯坦及柬埔寨援助疫苗規格顯得非一般，中巴、中柬緊密關係可見一斑。對巴疫苗援助中，巴基斯坦動用了伊爾-76軍用運輸機赴華接收，航空運輸箱上有中巴國旗，並有中巴雙語「兄弟同心，其利斷金」字句。中國送柬埔寨疫苗更親自出動解放軍運-20戰略運輸機，運輸箱上同樣有中柬國旗，並以中柬雙語標示「信任如樹，守望相助」。

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事實上，柬埔寨與中國金龍軍演也非首次因應疫情遇阻。中柬2020年金龍軍演規模去年就因為疫情而有所縮減，取消了大規模實彈訓練項目。柬方今年決定推遲金龍運演，也許與美國拜登政府上台只是時機巧合。

《外交學者》文章也承認，外界可能對柬埔寨暫停與中國軍演過份解讀。文章認為，柬埔寨與美國改善關係並不容易，因為美國視東南亞為中美角力場所，難以改變要求柬埔寨改變對華態度作為提升美柬關係條件的主張。

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責任編輯：連兆鋒

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