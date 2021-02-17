【農曆新年】廣東人最熱衷派利是 金額卻難以啟齒？

▲ 支付寶數據指，廣東是全國最愛派利的省份

新年又是派利是的時候，阿里旗下支付寶今日（17日）公布數據指，在「就地過年」下愈來愈多人網上派利是，在全國10大「最愛發紅包」的城市中，廣東佔了4個，北京是唯一上榜的北方城市。與此同時，一張3年前的利是排名地圖再度熱傳，提到廣東利是的金額在全國中墊底，是排尾二的西藏、貴州的六分一。

10大城市依次為上海、廣州、深圳、杭州、北京、蘇州、東莞、溫州、泉州，以及揭陽，江浙滬、廣東地區幾乎包攬所有排名。而在網派利是的 人數上按月漲了近270%，相關搜索也隨之大漲538%。尤其是 長輩，60歲以上中老年人派是利的增幅達210%，收利是的增幅近430%。

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▲ 內媒翻出3年前的利是地圖，發現廣東派是的金額在全國中墊底

但最喜歡派利是，似乎不代表金額會較高。該張重新被人翻出的排名地區就指出，廣東人平均派利是的金額只有50元人民幣，比所有省市都要低上一大截，而排在尾二、相對貧窮的廣西、西藏、青海、貴州、內蒙古等都有300元，新疆、黑龍江、寧夏等是500元，而沿海省市大多800元至1,000元以上。

此外，阿里還公布了其他消費數據， 全國熱門商圈支付寶交易金額平均增長108%，最火爆的商圈前5位是上海城隍廟豫園、杭州武林、南京夫子廟、武漢吉慶街、廣州北京路； 海南離島免稅購物也異常受歡迎，三亞、海口5家免稅店支付寶上消費金額翻了9倍。 隨著《唐人街探案3》、《你好，李煥英》、《刺殺小說家》等大片火爆，支付寶上日均買票觀影人次相按月大增560%，最愛去戲院的城市分別是北京、上海，以及杭州。

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責任編輯：陳建錫

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