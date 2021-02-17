▲ 拜登剛又聘了這些幕僚 中美和諧時代不復返？

中美關係仍不樂觀，美國總統拜登上台後，持續為其中國政策團隊招兵買馬。彭博社報道，拜登政府招募的這些新成員，部份人過去的寫作和演講內容，均與特朗普政府時代的對中國強硬態度相吻合。這進一步表明，拜登政府的對中國關係，很難恢復到過去中美之間的和諧時代。

彭博社報道，拜登政府新招募的人員，包括前美國進步中心高級研究員哈特（Melanie Hart），她將協助檢視特朗普政府的政策，包括「乾淨網路」（Clean Network）倡議，這項倡議督促各國將華為排除在5G網路建設之外。

Melanie Hart檢視乾淨網路倡議

去年10月，哈特在與其他人合寫的報告中，提及支持華為崛起的國家補貼，並主張對來自美國和盟國的供應商給予反補貼支持。

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拜登政府的中國政策團隊新成員，還包括在五角大廈任職的瑞特納（Ely Ratner）、在美國財政部任職的羅森伯格（Elizabeth Rosenberg），這兩人都在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）工作過，並曾與同事撰寫報告呼籲，美國應與日本、荷蘭建立「國際財團」，以製造半導體、實現供應鏈多樣化。

五角大廈及財政部 俱有對華不友善幕僚

CNAS曾在國會授權的報告中提及「中國挑戰，往往被描述為未來的問題，但這個問題現在就存在」；羅森伯格還曾與將在美國國安會任職的哈勒爾（Peter Harrell）共同呼籲美國應授權提供資金，以補償受「中國脅迫性措施」影響的目標企業，並使美國在未來的供應鏈中不可替代。

報道認為，這些拜登政府新任官員過去的工作，為拜登團隊未來的對中政策提供了線索。拜登政府在制定計劃上一直持謹慎態度，稱特朗普時代的大多數政策都在審視當中，而新團隊成員在與中國對抗前、先與盟友合作的態度上有一致的立場，這與特朗普獨來獨往的做法形成鮮明對比。

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責任編輯：鄧國強

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