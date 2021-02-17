【新冠肺炎】中方斥英國「卸鑊」 反駁約翰遜疫源言論

路透社報道，就英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前稱，「很顯然，大部分證據似乎顯示疫情起源於武漢」，並贊同美國對世界衛生組織(WHO)赴中國調查新型冠狀病毒起源受限表示的關切，中國駐英國使館發言人回應指，中國堅決反對有關國家將疫情政治化、對中國污名化，堅決反對向中國甩鍋（香港俗稱卸鑊）推責。

疫源考察變中美角力後 譚德塞稱「這不是世衛調查」

英國首相約翰遜周一稱，世界大國應該簽署一項關於大流行病的全球條約，以確保適當的透明度，又表示英國和美國均對世衛新冠病毒溯源專家組在中國考察期間，受允許獲得的資訊情況表示關切。

中國駐英國領事館發言人於本日回應提問時重申，「中方始終堅持開放、透明的態度，同世衛組織就全球病毒溯源保持密切溝通合作」，並已在專家組在華調查過程中給予支持及協助。發言人續稱，世衛組織以及包括英國專家在內的國際專家中方的支援給予積極評價。

他重申，病毒溯源講究科學實證，不應讓政治凌駕科學，「不能用無端猜疑和蓄意歪曲代替科學研究。」

發言人強調，國際社會應團結抗疫。「中方堅決反對有關國家將疫情政治化、對中國污名化，堅決反對向中方甩鍋推責。」

世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查

美國連同英國近日針對世衛專家組在華的調查工作接連提出質疑。紐約時報及華爾街日報於本月報導指，中國當局拒絕提供境內最早一批新型冠狀病毒病例的原始資料。但報道遭世衛專家批評是「斷章取義」。

美國總統國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）緊接著於13日發聲明，質疑世衛組織新冠病毒溯源國際專家組在中國的工作成效，並呼籲中方公佈疫情早期資料。

英國首相約翰遜亦緊隨其後，於本日受訪時表達疫情起源於武漢的看法，因而再次引起中國與美英關於新冠溯源方面的爭論。

世衞病毒報告達共識 料數日完成

責任編輯：黃良潤

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