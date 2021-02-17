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台灣採購輝瑞BNT疫苗在簽約前夕觸礁 稱北京出手阻撓

國情動向 13:18 2021/02/17

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陳時中稱北京出手阻撓台灣採購疫苗

台灣通過世衛COVAX機制，原定向德國BioNTech採購500萬劑新冠疫苗，在今年6月起安排接種。衛生福利部部長陳時中今日（17日）表示，該採購案因中國大陸介入，在簽約前夕被臨時煞停。他又提到，BNT將台灣在內的大中華地區代理權都授權給大陸公司，他在之前的談判中，已擔憂有外力介入。

陳時中表示，台灣早在去年就和BNT直接洽購500萬劑疫苗，由於擔心出現變數，他才遲遲未公布具體廠牌。去年底雙方已簽約在即，已進入互相檢視新聞稿的階段，想不到對方突然急踩煞車，「想必是有人不希望台灣太高興」。由於雙方未有簽約，因此並不涉及毀約問題，台灣今次是有苦難言。

對於有政輿論呼籲台灣向大陸買疫苗，陳時中表示，大陸疫苗目前不在COVAX的名單，也不在台灣的洽購名單上，畢竟大陸疫苗很多三期試驗訊息都以新聞稿方式發布，台灣根本無從了解其中技術性資料層面。此外，至今北京也沒有明確表示，會提供疫苗給台灣使用。

他又表示，疫苗、抗病毒藥物都是今年相當重要的課題，台灣除了自行研發和生產疫苗外，也會積極向國際大廠洽購。

【新冠疫苗】匈牙利包機抵京運載  成歐盟首個採用中國疫苗國家

馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性

【新冠疫苗】防疫專家張文宏：疫苗目前足以應付病毒突變

責任編輯：陳建錫

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傳染病 治療 兩岸關係 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 採購 德國 台灣 北京 疫苗

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