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內地發現新昆蟲  古天樂是命名靈感（組圖）

社會熱點 15:49 2021/02/17

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內地發現新昆蟲  古天樂是命名靈感

內地西南地區發現新的昆蟲物種，命名「胡古叉襀」，其中「胡古」這個名字的由來，原來是科學家為了感謝藝人胡歌、古天樂對當地環境保護與基礎教育事業做出的貢獻，而特別取兩人的姓氏來命名。

環球時報報道，生態學領域期刊「世界生態學」日前刊登了一篇名為「中國四川省叉襀屬（襀翅目：叉襀科）一新種」的文章，內容提到，這個在甘孜藏族自治州發現的叉襀科新物種，遵循了「國際動物命名規約」（第四版）第31.1.2條款，以胡歌姓名的拼音「Hu Ge」、古天樂姓名的拼音「Koo Tin-lok」加上拉丁化後綴「-orum」命名，全名為「胡古叉襀」（Nemoura hugekootinlokorum Wang & Meng, sp. nov.）。

內地西南地區發現新的昆蟲物種，命名「胡古叉襀」，其中「胡古」這個名字的由來，原來是科學家為了感謝藝人胡歌、古天樂對當地環境保護與基礎教育事業做出的貢獻，而特別取兩人的姓氏來命名。

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報道稱，胡歌和古天樂兩人，可謂娛樂圈低調做慈善做公益的典範。胡歌2013年受邀成為斑頭雁守護與調查項目的形象代言人。此後幾乎每一年，胡歌都會去三江源進行公益活動，挑水、植樹、撿垃圾。

胡歌2020年還參加了守護G7公路的生態公益項目。G7公路是世界上穿越沙漠最長的高速公路，為了改善沿途荒漠化的自然環境，胡歌和公益項目的其他志願者一同前往內蒙古額濟納旗，參與一年一度的春季種植。

胡歌和古天樂 被指是娛樂圈公益典範

此外，去年疫情期間，胡歌還向武漢兒童醫院捐贈了100台空氣消毒機等近百萬的醫療用品。

報道指，根據香港慈恩基金會官網數據顯示，自2008年汶川地震後，古天樂建立慈善基金會，12年間已經援助建校超過120多所。即使在去年疫情期間，古天樂慈善基金會仍援建了6所學校。

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責任編輯：鄧國強

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