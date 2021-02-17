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【中美關係】繼任駐美大使將肩負重任 看看人選有哪些

即時中國 15:51 2021/02/17

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隨著美國總統拜登上台，外界關注中國將作何外交政策方面的調整。據報道指，中國駐美國大使一職由外交部副部長馬朝旭繼任的可能性越來越高。

境外媒體報道，多名美國學界與智庫的中國關係學者，均認為馬朝旭為接替崔天凱的熱門人選。

據學者觀察分析，在中美關係緊張之際，隨著拜登上台，接替大使的人選將肩負了緩和並促進雙方關係的任務，而現任中國外交部副部長馬朝旭是適當的人選。

習拜罕有談了2小時電話 胡錫進這樣解讀

報道引述華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的中國計劃項目主任孫韻（Yun Sun）指出，馬朝旭擁有豐富的經驗以及適當的職級，而且他比崔天凱小11歲，代表年輕一代的觀點，「即便雙邊關係議題不太可能有改變，但人們會期待他展現出不同的風格。」

約翰霍普金斯大學中國研究項目主任莫沙（Andrew Mertha）在報導中分析，馬朝旭擁有信譽，他是一名可以直接、循序漸進溝通的對象，因此不必追求成為「戰狼」以向北京表示效忠。

現年57歲的馬朝旭曾當過駐澳洲大使、常駐日內瓦代表、常駐聯合國代表，有一定外交經驗，據稱對美國事務也有一定程度的了解。據外交部網站資料，馬作為副部長，目前分管國際組織和會議、國際經濟、軍控事務和機關黨務工作。

拜登剛又聘了這些幕僚 中美和諧時代不復返？

不過報導也引述曾任美國駐中國大使館公使銜貿易參贊郭嘉明（James Green）指，他認為「是一個非常聰明的人」，但缺乏經濟學的相關知識，而且是一個遵循教條的人。

郭嘉明認為另一位副部長樂玉成也有出線的機會。他指出，過去曾擔任過政策規劃部門的職務，且有更好的人際交往能力。不過日前有報導指，身兼中央候補委員的常務副部長樂玉成分管俄羅斯、中亞事務，與美國淵源不深，且是下屆外交部長的熱門人選，因此駐美可能性不高。

而較早前有傳媒報導，有機會接任崔天凱的副外長鄭澤光，則將接任中國駐英大使一職。

美沒中國稀土造不出F-35？中方謀這招點穴美國

責任編輯：黃良潤

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早前盛傳接任駐美大使的鄭澤光，則會接任劉曉明的駐英大使一職

另一繼任人選樂玉成，現為分管日常外交業務工作及辦公廳、 政務公開、歐亞地區事務的副部長。

政治 外交 地緣政治 拜登 崔天凱 中美關係 中國外交部 中國大使館 中國 北京

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