胡錫進批加拿大「刷新無恥定義」 回應58國聲明 

加拿大政府牽頭下，美國等58個國家2月15日發表了《反對在國與國關係中任意拘押宣言》，《環球時報》總編胡錫進對此回應說，加拿大在美方授意下，對華為創辦人任正非女兒孟晚舟實施拘捕，其實已開了一個極其惡劣先例，美加兩國此番舉動刷新了整個人類對「無恥」的定義。

胡錫進在社交媒體微博上表示，該宣言本身並沒有問題，因爲對任意拘押當然要堅決反對，而近些年最意外、最轟動、且最具衝擊力的任意拘押案子，無疑是孟晚舟案；加方在美方的授意下打開了一個潘多拉盒子，將全球商務人士置於前所未有的風險中，此舉開了一個極其惡劣的先例，加方應被釘在歷史的恥辱柱上。

胡錫進質疑 孟晚舟便是被美加任意拘留

胡錫進又在文中稱，加方挑頭搞這個宣言，本應被視爲它應有的贖罪，美方則應陪著贖罪，但兩國如今卻半明半暗地宣稱，這個宣言針對中國，因此它們是在刷新整個人類對「無恥」的定義。

根據此前報道，包括加拿大、美國、英國、日本和澳洲在內的共計58個國家的外長2月15日簽署了《反對在國與國關係中任意拘押宣言》，旨在反對一些國家將拘押外國公民當作外交籌碼。

加拿大等58國聯署反對「任意拘押」 中方這樣反駁

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同一天，中國駐加拿大大使館發言人表示，加拿大拉攏一些國家發表所謂反對「任意拘押」宣言，並刻意安排有關人員在「宣言」啓動儀式上誣稱中方「任意拘押」加公民，這完全是混淆是非、別有用心的行爲。

中方指，加方企圖搞「麥克風外交」、在國際上拉幫結夥向中方施壓完全是徒勞的，只能是死路一條。中方敦促加方認真反省錯誤，立即釋放孟晚舟並確保她平安回國，停止以任何方式爲中加關係製造新的障礙。

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責任編輯：鄧國強

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