AngelaBaby自稱南方人不過西方情人節 內地作家：你別用洋名

前幾日的情人節時，不少明星在網絡上放閃。藝人楊穎（AngelaBaby）在微博上發布自拍照並表示，自己是南方人，不過西方人的節日。此言一出，內地作家劉信達批評，既然知道反感洋節，希望她也能知道反感洋名，用回自己的中文名。

劉信達原名宋祖興 著有幾部詩集

劉信達為何人？公開資料顯示，他本名宋祖興，是前中國作家協會會員，著有幾部詩集，不過，2019年中國作家協會會員名錄中已無「劉信達」。劉信達還是宋祖德的弟弟，二人為同年同月同日生的孿生兄弟。

宋祖德又是誰？公開資料顯示，他是內地娛樂圈評論家，曾稱掌握證據證明劉亦菲是變性人，並曾爆料霍建華、林心如夫婦未領證、非法同居，卻在他們發聲明後刪文，2019年1月4日霍心夫婦勝訴獲賠20萬人民幣。

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至於劉信達評論AngelaBaby洋名一事，先是AngelaBaby在14日（年初三）發布照片並配文稱，「聽說今天是西方人的節日，還好我是南方人，祝大家初三快樂」。之後，劉信達在個人微博上發布評論質疑，「她為什麼還在用洋名？」

「她明明是中國人，是上海人，卻一直用著洋名，不知內情的人，還以為她是西方人呢，是洋人呢。 她既然知道反感西方人的洋節，劉信達希望，她也能知道反感自己的洋名，用回自己的中文名。 劉信達最後再提醒她一下，西方人對應的是東方人，而不是南方人，不要無知者無畏，不要無聊當有趣！」

除了對AngelaBaby名字的批評，劉信達還在微博上指，南韓女團Blackpink成員之一的Lisa全身上下幾乎就是骨架，完全沒有肉感，沒有美感，希望中國的青少年，尤其是少女們，不要學她，她這樣的身材易生病易骨折。

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責任編輯：尹航

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