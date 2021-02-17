日本稱或在釣魚島用武器 中日對立急升級  

中日就釣魚島的爭端再度升級。日本海上保安廳長官奧島高弘今天（17日）在記者會表示，不排除在釣魚島（日稱尖閣諸島）使用武器。

中國本月1日正式實施「海警法」，允許中方海警部門使用武器；四艘海警船隨即在16日凌晨進入釣魚島海域，其中一艘疑配有武器。中國外交部日前重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。

奧島高弘周三在記者會上，回應中國海警船活動時稱，「在國際法允許的範圍內，遵循法律原則，不排除使用武器」。

中國外交部：釣魚島及附屬島嶼 是中國領土

日本外務省周三（16日）也再就中國海警局船的活動，向中方提出「抗議」。日本海上保安總部指，4艘中國海警船當日分批駛入釣魚島附近海域，嘗試接近一艘載有4人的日本漁船，而其中一艘海警船上配有類似機關炮的裝置。今次是中國《海警法》實施以來，第6次派船進入有關海域，並首次配備重型武器。

人大通過海警法授權動武 日媒憂釣島衝突變尖銳

中國海警船首配機關炮巡釣魚島 日本擬這樣應對

報道指，日本正計劃為陸上自衛隊配備3艘艦船，應對最新局勢，其中一艘是中型運輸艦，標準排水量2,000噸級，兩艘是小型艦標準排水量400噸級。這3艘運輸艦比起日本海上自衛隊的運輸艦噸位小很多，海上自衛隊使用的大隅型運輸艦的標準排水量8,900噸，建造較小運輸艦，是因為大運輸艦無法進入偏遠島嶼的港口。

美國拜登新政府上台後，美日領導人、防長已先後通電話，再次聲稱釣魚島屬《美日安保條約》適用範圍，並對中國在周邊海域的行動表示關注。中國外交部日前重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，《美日安保條約》是冷戰產物，不應損及第三方利益，更不應危害地區和平與穩定。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁