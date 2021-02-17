  • 22°C
香港時間 : 2021217日 (三) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本稱或在釣魚島用武器 中日對立急升級  

國情動向 17:23 2021/02/17

分享：

中日就釣魚島的爭端再度升級。日本海上保安廳長官奧島高弘今天（17日）在記者會表示，不排除在釣魚島（日稱尖閣諸島）使用武器。

中國本月1日正式實施「海警法」，允許中方海警部門使用武器；四艘海警船隨即在16日凌晨進入釣魚島海域，其中一艘疑配有武器。中國外交部日前重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。

奧島高弘周三在記者會上，回應中國海警船活動時稱，「在國際法允許的範圍內，遵循法律原則，不排除使用武器」。

中國外交部：釣魚島及附屬島嶼  是中國領土

日本外務省周三（16日）也再就中國海警局船的活動，向中方提出「抗議」。日本海上保安總部指，4艘中國海警船當日分批駛入釣魚島附近海域，嘗試接近一艘載有4人的日本漁船，而其中一艘海警船上配有類似機關炮的裝置。今次是中國《海警法》實施以來，第6次派船進入有關海域，並首次配備重型武器。

人大通過海警法授權動武  日媒憂釣島衝突變尖銳

中國海警船首配機關炮巡釣魚島 日本擬這樣應對

報道指，日本正計劃為陸上自衛隊配備3艘艦船，應對最新局勢，其中一艘是中型運輸艦，標準排水量2,000噸級，兩艘是小型艦標準排水量400噸級。這3艘運輸艦比起日本海上自衛隊的運輸艦噸位小很多，海上自衛隊使用的大隅型運輸艦的標準排水量8,900噸，建造較小運輸艦，是因為大運輸艦無法進入偏遠島嶼的港口。

美國拜登新政府上台後，美日領導人、防長已先後通電話，再次聲稱釣魚島屬《美日安保條約》適用範圍，並對中國在周邊海域的行動表示關注。中國外交部日前重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，《美日安保條約》是冷戰產物，不應損及第三方利益，更不應危害地區和平與穩定。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

拜登通話菅義偉：釣魚島適用日美安保條約 中方這樣反駁
2020/11/12
拜登通話菅義偉：釣魚島適用日美安保條約 中方這樣反駁
中國海警船首配機關炮巡釣魚島 日本擬這樣應對
今日
中國海警船首配機關炮巡釣魚島 日本擬這樣應對
【中日關係】人大通過海警法授權動武 日媒憂釣島衝突變尖銳
2021/01/24
【中日關係】人大通過海警法授權動武 日媒憂釣島衝突變尖銳
地緣政治 政治 軍事科技 軍事 軍事演習 軍備 軍事衝突 軍控與裁軍 外交 中國

下一篇文章

胡錫進批加拿大「刷新無恥定義」 回應58國聲明

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水