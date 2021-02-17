▲ 美國行錯一步 註定打輸中美稀土戰？

中美角力再起波瀾，外媒傳中國或以限制向美國出口稀土，對美國科技產業進行「點穴式」打擊。有美媒回顧歷史軌跡，指美國稀土生產曾居全球領導地位，但在八十年代錯行了一步棋，結果把「稀土霸權」拱手讓給中國。如今美國就算要追趕，面對難度很大。

美國媒體外交政策（Foreign Policy）稍早前發表題為「美國怎把稀土壟斷拱手讓中國（How the United States Handed China its Rare Earth Monopoly）」的報道就指，在1980年以前，全世界99%的重稀土，都不過是美國在開採鈦、鋯和磷酸鹽礦石過程中產生的副產品。

美國八十年代前 曾稀土稱霸全球

美國稀土霸權的衰落始於1980年，當時美國核管理委員會（NRC）和國際原子能機構（IAEA），修改了核武器原材料的定義－－泛指含鈾或釷元素的材料。在此前，這些重稀土副產品並沒有被視作是核材料，也就是說它們是可以被輕易出售和加工成高價值材料的。

但經此修訂後，稀土生產忽然就受到了審批、監管、處理和擔責法規的約束。考慮到附加的成本和責任，美國和其他原子能機構成員國，最終選擇不再生產和提煉稀土。

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而另一方面，中國當時不受國際原子能機構法規的限制，可以接力美國進行稀土生產和處理。

西方國家同時向中國轉移相關技術，也有助中國掌控稀土產業。在20世紀80年代，就在美國和其他原子能機構成員國都在忙於限制本國的稀土產能之際，美國國會給予了中國貿易最惠國待遇。由此，中美兩國之間貨物、知識和科技交流的大門被打開。

在此後多年，美國、日本和法國的公司。亦向中國轉讓了本國的精煉和冶金技術知識產權，再加上中國的廉價勞動力、寬鬆的環保法規和大量的政府補貼，這一切都降低了稀土的生產成本。

最終，中國掌握了稀土產業的領導地位。到了2021年，中國所擁有的稀土技術專利數量將超過美國、乃至世界其他國家專利數量之和。

美企不欲增加監管及責任成本 棄產稀土

與中國形成強烈對比的，是美國已經超過10年不具備基本稀土金屬生產能力，日本也在2018年結束了生產。

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美國到了特朗普（Donald Trump）時代，表意識到必須扭轉這個局面，維護美國的高科技產業安全。特朗普在去年9月的任期最後歲月，頒布了一項行政令，稱要推動美國本土稀土生產。

儘管如此，有業者指，開發一個稀土礦動輒要十年，美國如今才再起步，很可能是遠水難救近火。

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【知識庫：稀土是什麼？】 1. 稀土的定義 - 17種化學元素的統稱，包括鑭（Lanthanum）、鈰（Cerium）、鐠（Praseodymium）、釹（Neodymium）、鉕（Promethium）等 - 各元素的分佈十分分散，少有可大規模開採的礦源 2. 稀土的重要性 - 稀土被視為重要的戰略資源，對冶金、石油化工、玻璃陶瓷、手機生產、電腦及互聯網設備和農業等行業很重要 - 科學家近年每6項發明中，就有1項與稀土有關，更有「石油是工業的血液，稀土是工業的維他命」一說 3.中國稀土供應量 資料顯示，中國的稀土蘊藏量佔全球37%，產量佔全球80%；中國也是美國最大稀土來源地，78%稀土皆由中國入口，次之愛沙尼亞比率僅6%，第三位的法國比率更只有4%，顯示美國極度依重從中國進口稀土。

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責任編輯：鄧國強

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