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【初七人日】八大習俗與禁忌  上司千萬不要罵下屬（組圖）

社會熱點 03:18 2021/02/18

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【初七習俗】人日八大習俗與禁忌  上司千萬不要罵下屬（組圖）

初七人日周四（18日）登場，許多人都會關注或者比較知道初一不能幹什麽，往往忽略了其他新春日子也傳統習俗與禁忌！其中，農曆正月初七也是一個重要的日子，也被稱爲「人日」，意味是人人生日的一天。

「人日」這個節日來自女媧神話，傳說她造天地，第一天造雞、第二天造狗、第三天造豬、第四天造羊、第五天造牛、第六天造馬、第七天造人，所以這一天是人類的生日。

在造出了雞狗牛羊等動物後，再經歷演變，稱爲漢族吃羹的習俗。因此，除了除夕、初一等重要節日，初七也是非常重要和備受重視的！以下是初七的習俗和禁忌。

1、撈魚生

撈魚生是一種食品，材料包括魚片、生菜絲、西芹絲、紅蘿蔔絲、沙葛絲、黃瓜絲、紫包菜、薑絲及花生碎等，醬料以酸梅膏加桔子汁添糖水調成。初七「撈」，就是取廣東話諧音，撈得風生水起。

2、占卜吉祥

當天如果天氣晴朗，就表示那一年吉祥，出入順利、平安，也會添加子孫；反之則有兆災之患，而這時候就需要把人像貼在書本上，據說可以保家人平安。

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3、老闆不能教訓下屬

人日是大家的生日，所以要互相尊重。因此，在這天老闆不能教訓下屬！當然，父母也不能教訓孩子，因爲要尊重每個人，

4、吃麵條

吃麵條的寓意是用面條纏住歲月的雙腿，有長壽的意思。除了正月初七要吃面條，正月十七、正月二十七也被視爲人日，因此這三天分別爲小孩、大人和老人的「日子」，就依次吃麵條。

5 戴人勝

人勝是一種頭飾，也可以叫彩勝、華勝。在古時候，漢族女子會用材質、絲帛、軟金銀等材料製成小人的形狀，戴在頭上；也會貼在屏風處。

6 吃七寶羹

七寶羹就是將7種蔬菜，加入米粉做成羹食用。

7 吃及第粥

及第粥就是「豬雜粥」啦！寓意高中狀元！

8 稱體重、量身高、體

這天可以好好地檢查自己的身體，關心一下自己和親朋好友的身體情況。

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責任編輯：鄧國強

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