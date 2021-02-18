美商會勸拜登：與中國脫鉤  美兩行業蒸發萬億港元（第三版）

美國總統拜登上台後，中美關係未有顯著改善。美國商會(U.S. Chamber of Commerce)警告稱，如果與中國全面脫鉤，美國的貿易、研發等方面將受重創。僅以美國飛機和航空業、半導體業來計算，將損失過千億美元收入以及近35萬就業。

報告還指出，針對性地與中國部分脫鉤，才能更好保護美國的安全和利益。

（新增報告內容及報告作者建議）

商會冀決策者了解對抗中國的成本

綜合美媒報道，美國商會發布題為《理解美中脫鉤》(Understanding U.S.-China Decoupling)的報告，從貿易、投資、人員交流和研發活動四方面探討全面脫鉤可能會給美國帶來的損失。

貿易方面，報告假定將25％的稅率擴大到涵蓋美中雙向貿易的所有物資，到2025年，美國的GDP總額將失去1,900億美元。

投資方面，即使減少一半在中國的直接投資，美國投資者每年將損失250億美元的資本收益。一次性整體損失將高達5,000億美元。

至於人員交流，如果中國遊客、中國學生等人員交流的數字減少到疫情前的一半，在服務出口方面，美國每年的損失將高達150億到300億美元之間。

全面脫鉤還會影響到美國的生產力和創造力，美國企業在國內開展研發以支持在中國業務的情況會越來越少。同時，其他國家也會減少在美國進行研發以支持中國業務的活動。長此以往，供應鏈就會遠離美國企業，美國對風險投資的吸引力也會相應減少。

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報告建議美國聯合盟國+針對性脫鉤

值得一提是，特朗普時代已限制對中國出口芯片（又稱晶片）。 報告指出，如果美國終止對華的半導體銷售，該行業將損失830億美元收入和12.4萬就業。同時，全面脫鉤後，美國飛機和航空業每年亦將損失380億-510億美元的銷售額，這意味將流失16.7萬-22.5萬就業。

按此計算，單飛機航空和半導體業，合共損失隨時達1,340億美元、折合逾1萬億港元，失業人數恐近35萬。

報告的作者之一，榮鼎集團總裁Daniel Rosen認為，過於寬泛的限制可能造成意想不到的後果，從長遠看來可能反而會削弱美國的整體競爭力，最終影響到國家安全。他說，有針對性的出口管制和其他工具可以有效地解決狹窄的和合法的國家安全問題。

報告還說，美國應聯合盟國，而不是單方面採取行動。針對性的脫鉤應該更能得到盟友們的支持。

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責任編輯：尹航

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