拜登稱中國會吃掉美國午餐 美媒：對不起早已吃了

美國總統拜登敦促國會支持包括振興基建的拯救經濟方案,並警告美國在基礎建設等方面正落後中國,若不採取行動,「中國會吃掉美國午餐」。但美國傳媒直言,中國其實一早已經吃掉美國的午餐,中國建設雄心事實上並未如美國唱淡般悲劇收場,而美國至今卻習慣對中國怨天尤人,而非集中與中國競爭。

拜登早前在國會提及,中國在鐵路和電動車等交通、基建,以至環保等方面都有重大計劃並取得積極進展,美國如不爭點氣,「他們就會吃掉我們的午餐」(they are going to eat our lunch)。

就拜登此言,彭博社評論文章坦言:

「對不起,總統先生,午餐已經送上了,也被吃掉了,一早之前就這樣。」

(Sorry, Mr. President, lunch was served—and eaten—long ago.)

講到鐵路,拜登身為特拉華州聯邦參議員時,經常乘搭美國鐵路(Amtrak)到華盛頓特區上班,因此有「美鐵喬」(Amtrak Joe)暱稱。

彭博社文章稱,拜登應該比誰都清楚,美鐵並不太可靠,即使準時,這段約100英里(約160公里)的路程也要走90分鐘,反觀中國高鐵由上海到杭州距離差不多,用時只需甚至不到一半,而且中國鐵路運作就像發條一樣準時。

文章表示,美國部分智庫與經濟學家有一個壞習慣,就是總喜歡唱淡中國雄心勃勃的基建大計會「含淚告終」(end in tears);就算中國已經建成了比世界其他國家總和還要長的高鐵,而且還是在新世紀的10年之內就取得這項成就,唱淡的人還是要說這樣會令中國陷入債務危機。

文章不諱言,事實上,中國高鐵重塑了中國城市的面貌,促進了旅遊業,同時提振了區域貿易;中國還愈來愈多地使用綠色能源,而電動鐵路列車會減少中國的碳排放。

美國智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)戰略與安全中心高級研究員曼寧(Robert Manning)也坦言:「美國對中國的怨天尤人做得遠遠多於與中國競爭。」(U.S. has done far more whining about China than competing with it.)

曼寧認為,美國一直忽視中國底子的其中一個原因,是中國已經超前的範疇,例如金融科技等方面,很大程度上都是關乎民眾日常生活的技術,而非吸盡目光的單一宏大成就。

彭博社文章續稱,美國是時候就建基問題「感到憤怒」(got worked up),認真進趕中國。「錯失高鐵發展機遇是一回事,但美國在清潔能源、智能製造等會推動未來工業的數碼基建方面,也正大幅落後。」

文章呼應曼寧美國沒有察覺中國悄悄迅速進步的講法,表示美國至今都沒有從中國身上經歷「斯普特尼克時刻」(Sputnik moment)。蘇聯1957年發射人類第一枚人造衛星斯普特尼克1號(Sputnik 1),令美國朝野震驚和恐慌,亦自此決心與蘇聯展開太空競賽。

「基建關乎美國未來繁榮,與中國新冷戰可能是說服美國政客認真起來的最後機會。」「拜登預期中美毋須衝突但會有極度競爭。但在基建領域,坦白說,美國是在打防守。」

