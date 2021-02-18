拜登稱中國會吃掉美國午餐 美媒：對不起早已吃了

▲ 拜登稱中國基建會吃掉美國午餐 美媒：對不起早已吃了

美國總統拜登敦促國會支持包括振興基建的拯救經濟方案，並警告美國在基礎建設等方面正落後中國，若不採取行動，「中國會吃掉美國午餐」。但美國傳媒直言，中國其實一早已經吃掉美國的午餐，中國建設雄心事實上並未如美國唱淡般悲劇收場，而美國至今卻習慣對中國怨天尤人，而非集中與中國競爭。

拜登早前在國會提及，中國在鐵路和電動車等交通、基建，以至環保等方面都有重大計劃並取得積極進展，美國如不爭點氣，「他們就會吃掉我們的午餐」（they are going to eat our lunch）。

就拜登此言，彭博社評論文章坦言：

「對不起，總統先生，午餐已經送上了，也被吃掉了，一早之前就這樣。」

（Sorry, Mr. President, lunch was served—and eaten—long ago.）

拜登180度轉軚：中國會吃掉美國午餐 基建大超前

講到鐵路，拜登身為特拉華州聯邦參議員時，經常乘搭美國鐵路（Amtrak）到華盛頓特區上班，因此有「美鐵喬」（Amtrak Joe）暱稱。

彭博社文章稱，拜登應該比誰都清楚，美鐵並不太可靠，即使準時，這段約100英里（約160公里）的路程也要走90分鐘，反觀中國高鐵由上海到杭州距離差不多，用時只需甚至不到一半，而且中國鐵路運作就像發條一樣準時。

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文章表示，美國部分智庫與經濟學家有一個壞習慣，就是總喜歡唱淡中國雄心勃勃的基建大計會「含淚告終」（end in tears）；就算中國已經建成了比世界其他國家總和還要長的高鐵，而且還是在新世紀的10年之內就取得這項成就，唱淡的人還是要說這樣會令中國陷入債務危機。

文章不諱言，事實上，中國高鐵重塑了中國城市的面貌，促進了旅遊業，同時提振了區域貿易；中國還愈來愈多地使用綠色能源，而電動鐵路列車會減少中國的碳排放。

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美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）戰略與安全中心高級研究員曼寧（Robert Manning）也坦言：「美國對中國的怨天尤人做得遠遠多於與中國競爭。」（U.S. has done far more whining about China than competing with it.）

曼寧認為，美國一直忽視中國底子的其中一個原因，是中國已經超前的範疇，例如金融科技等方面，很大程度上都是關乎民眾日常生活的技術，而非吸盡目光的單一宏大成就。

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彭博社文章續稱，美國是時候就建基問題「感到憤怒」（got worked up），認真進趕中國。「錯失高鐵發展機遇是一回事，但美國在清潔能源、智能製造等會推動未來工業的數碼基建方面，也正大幅落後。」

文章呼應曼寧美國沒有察覺中國悄悄迅速進步的講法，表示美國至今都沒有從中國身上經歷「斯普特尼克時刻」（Sputnik moment）。蘇聯1957年發射人類第一枚人造衛星斯普特尼克1號（Sputnik 1），令美國朝野震驚和恐慌，亦自此決心與蘇聯展開太空競賽。

「基建關乎美國未來繁榮，與中國新冷戰可能是說服美國政客認真起來的最後機會。」「拜登預期中美毋須衝突但會有極度競爭。但在基建領域，坦白說，美國是在打防守。」

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責任編輯：連兆鋒