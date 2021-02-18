布林肯稱特朗普行錯路 美國恐被中國取代

美國總統拜登上台後，中美關係未顯著緩和。美國國務卿布林肯16日接受美國全國公共廣播電台（NPR）專訪時稱，特朗普政府對中國的強硬態度是正確的，只是「策略出錯、沒有成效」。他重申，美國應該充分利用聯盟優勢，和盟友參與國際規則制定，如果美國持續缺席，中國就會取而代之。

布林肯這次專訪的表述，進一步反映美國新政府對中國強硬依舊。他稱，中國做過、而且仍在做一些令人震驚，並且違背美國利益跟價值觀的事情，所以特朗普對中國的強硬態度是正確的。

「美國如缺席國際規則制定 中國取而代之」

布林布又揚言，不論美國是與中國對抗、競爭還是合作，都需以強國而非弱國的立場來打交道，但特朗普的作法沒有什麼成效。

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布林肯說，美國的盟國和合作夥伴，可能對中國的某些做法同樣感到不滿；但當美國選擇對美國盟友找碴（找麻煩），而非合作時，就弱化了美國與中國打交道的實力。

他又指，同樣地，參與世界事務也是美國力量的來源；當美國退縮、放棄自己的責任，不參與編寫、制定國際規則時，那中國就會填補並取代美國，這將使美國處於軟弱而非強勢的位置。

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布林肯對此並未給出明確回答，僅表示會在不同領域保持多線操作。但布林肯也強調，只要美國堅持自己的價值觀，美國對中國始終會保持強勢位置。

布林肯指特朗普策略出錯 沒有成效

美國智庫布魯金斯學會高級研究員杜大偉、外交政策專案研究員何瑞恩近日撰寫了《美國對華政策的未來：給拜登政府的建議》指出，美國應與亞洲和歐洲的盟友合作，推動中國繼續開放經濟。

杜大偉指，因為與中國進行貿易合作，對美國盟友的意義比其對美國經濟的意義更大；因此儘管美國很想與中國脫鉤，但脫鉤是一個失敗的戰略，因為美國的夥伴不會仿效，美國最終將被孤立。

其建議認為，美國要在雙方具有共同利益的問題上與中國合作，特別是在氣候變化、全球公共衛生、對落後國家的支援以及核不擴散等問題上；但在戰略方面，美國應與整個亞洲的合作夥伴建立一個安全合作的關係網，壓縮中國對爭議水域及領空控制的空間。

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責任編輯：鄧國強

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