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中國限制進口後 澳洲葡萄酒業正面臨這些困境

國情動向 11:59 2021/02/18

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中澳關係惡化下，澳洲葡萄酒正失去龐大的中國市場。美媒報道，部分酒商為了擺脫困境，正尋找其他海外市場取代中國，但他們擔心根本沒有與中國購買力相當的國家和地區。澳洲是全球第5大葡萄酒出口國，葡萄酒產業每年對該國經濟貢獻高達450澳美元，然而酒商長時間的經營卻正在化為烏有。

美國有線電視新聞網（CNN）17日刊登文章「How China is devastating Australia's billion-dollar wine industry」指，在去年11月前，中國一直是澳洲最大的葡萄酒出口國，2019年時澳洲葡萄酒超過1/3流向中國，貿易額比第2至第5大出口國，即美國、英國、加拿大及新西蘭加起來還要多。

一名受影響的南澳酒商透露，他花了近10年時間在中國拓展業務，截至去年中，酒莊96%以上的酒都銷往中國，每年多達700萬瓶。但11月北京宣布啟動反傾銷調查，對澳葡萄酒徵收高額關稅，他再沒有在中國賣出過一瓶酒。另一名維州酒商也表示，他的酒過去有1/4出口銷往中國，現在生意都沒有了。

中方謀澳洲後花園建「據點」？澳總理這樣淡化傳聞

【中美角力】澳媒：G7對澳洲關門 煞停「民主10國」

這些並非個別例子，澳洲葡萄酒管理局的統計，去年12月澳洲對中國的葡萄酒出口幾乎降至零，也拖累去年全年澳洲葡萄酒對中國出口下降14%。有酒商認為中澳交惡下的結果，亦有認為是澳洲在中國愈來愈受歡迎，中國葡萄酒業向政府採取了遊說行動。不管問題出在哪裡，澳洲葡萄酒產業正遭受損失。

一些酒商正在海外尋找新市場，例如印度、哈薩克、烏茲別克等，但要完全取代中國十分困難，且在疫情下很難尋找新的買家。而中國酒商並不擔心，因為不難找到替代品，例如智利。不過CNN文章也引述部分澳洲酒商提出質疑，中國國產葡萄酒商受土壤、氣候、成本，以及品牌形象等限制，自身沒有能力滿足國內的龐大需求；又提到澳洲葡萄酒價格便宜且質素有保證，中國消費者才是輸家。多位中國葡萄園的老闆拒絕CNN的置評請求，稱話題過於敏感。

澳洲總理謀廢一帶一路協議  趙立堅曾以「細菌論」駁斥

【中澳關係】澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？

責任編輯：陳建錫

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