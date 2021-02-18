【中美角力】美印澳日四國聯盟將開會 環球時報批拜登嚴重失策

美國總統拜登上台後，中美關緊張係未有顯著放緩，美方並逐步推進聯盟制華之意圖。隨著拜登恢復「四方安全對話」（Quad），華盛頓無視中國早前的警告，宣布將於18號與澳洲、印度、日本舉行會談。

法新社報道，美國國務院表示，國務卿布林肯將在線上與澳、印、日外長開會，討論議題將包括新型冠狀病毒疾病疫情以及氣候變遷。

國務院發言人普萊斯於美國時間17日向媒體表示：「與諸位外長進行四方安全對話，在推動自由開放印太的這項共同目標、在因應現今各項明確挑戰上，都極其重要。」

▲ 美國國務卿布林肯將於18日在線上與澳、印、日外長開會，討論議題將包括新型冠狀病毒疾病疫情以及氣候變遷。

路透社報道，美國總統拜登已經講明，與盟國密切合作會是他對中的重要策略，還說美國會致力於「在競爭中勝過」中國。

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拜登圖阻中國崛起 中官媒警告：將是嚴重失策

中國官媒「環球時報」本月稍早警告拜登，恢復四方安全對話將會是「嚴重失策」，說拜登試圖阻擋中國支配地位，恐將引發與北京當局的「激烈策略衝突」。

環球時報的一篇專家評論更特別對印度施壓，暗示印度有權終結四方安全對話，並建議印度「切勿將自身綁死於美國的反中戰車」之中。

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▲ 美國前總統特朗普任期間的去年十月，時任美國國務卿蓬佩奧亦曾在東京與印日澳國外長舉行四方安全對話（Quad）。

「川規拜隨」？中外長早已狠批「冷戰思維」

中國外長王毅去年十月亦曾批評，美國所提出的「印太戰略」，事實上是以四國機制為依托，企圖構建所謂印太版的新「北約」，鼓吹早已過時的「冷戰思維」，推行的是集團對抗和地緣博弈，維護的是美國的主導地位和霸權體系。他批評該戰略將損害地區和平發展，盼各方保持清醒、冷靜。

早於美國前總統特朗普任期間的去年十月，時任美國國務卿蓬佩奧亦曾在東京與印日澳國外長舉行四方安全對話（Quad）。 當時蓬佩奧在日本接受NHK專訪時表示：「我是為了確認印度太平洋是自由、開放且依法統治，還有我們都反對中國共產黨帶來的威脅而來。」 及後四國於11月在孟加拉灣和阿拉伯海舉行四方海軍演習，澳洲則是逾10年來首次參加。

據中央通訊社報道，四方安全對話是2007年由時任日本首相的安倍晉三所成立。鷹派人物安倍欲尋求夥伴來抗衡崛起的中國。澳印兩國最初對於對抗中國態度審慎，惟近年兩國與中國關係惡化後，四方安全對話模式近幾年有擴增之勢。

責任編輯：黃良潤

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