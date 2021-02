塞爾維亞暗轟美國虛偽 總統自揭8信中國覓新冠疫苗

歐洲大陸新冠疫苗荒,非歐盟國家塞爾維亞卻成為「逆市奇葩」而吸盡目光。塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vučić)接受德國傳媒訪問,直言塞爾維亞疫苗接種做得好只是盡了本份。武契奇披露自己曾8度去信中國國家主席習近平,為塞爾維亞爭取到中國新冠疫苗。武契奇更不點名炮轟美國「虛偽」,稱有些國家抹黑中國投資,但自己與中國貿易額卻比塞爾維亞高出1,000倍。

德國《圖片報》(Bild)周三(17日)刊登武契奇專訪,武契奇談及如何看外界視塞爾維亞疫苗接種計劃成功時表示:「我們只是做了我們的工作。」(We just did our job.)

武契奇披露,自己曾就疫苗8次致信習近平,並與習通電。「我和習主席通了話,因為我的工作就是幫助塞爾維亞人民。」他坦言,自己很早就知道塞爾維亞會在疫苗競爭中處於劣勢,因此很早就與不同國家展開接觸,包括中國、俄羅斯、英國、美國以及其他國家。

塞爾維亞早前拿到100萬劑中國國藥疫苗,人均接觸率至今仍是歐洲大陸第一,遠高於歐盟國家。武契奇稱,巴爾幹地區的其他國家,至今都未有獲得任何一款新冠疫苗,只能眼光光地等著歐盟或世衛組織分配疫苗,部分國家現在甚至希望塞爾維亞提供援助,分一點疫苗給他們。

武契奇再次感謝中國對塞爾維亞的抗疫援助。他提到去年疫情大爆發時,「沒有人在乎我們的命運,是中國送來了呼吸機,是他們協助拯救了成千上萬人的生命」。中國去年抗疫隊伍和今年疫苗到達塞爾維亞,武契奇都親自到機場迎接,他還親吻了五星紅旗,並將中塞兩國國旗綁在一起。

對於外界有聲音質疑塞爾維亞與中國合作,武契奇不點名地批評了美國。「虛偽的是,有些國家認為中國投資會為塞爾維亞帶來很多麻煩,但這些國家自己與中國的貿易額,卻比塞爾維亞高出1,000多倍。」

武契奇又稱,塞爾維亞想興建時速240公里的鐵路,歐盟回答不能,時速只能達到160公里,還要問塞爾維亞為何要建這麼快的鐵路。「但中國告訴我們,同樣價錢就能建成時速240公里的鐵路。」

