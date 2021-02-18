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塞爾維亞暗轟美國虛偽 總統自揭8信中國覓新冠疫苗

國情動向 11:54 2021/02/18

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歐洲大陸新冠疫苗荒，非歐盟國家塞爾維亞卻成為「逆市奇葩」而吸盡目光。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）接受德國傳媒訪問，直言塞爾維亞疫苗接種做得好只是盡了本份。武契奇披露自己曾8度去信中國國家主席習近平，為塞爾維亞爭取到中國新冠疫苗。武契奇更不點名炮轟美國「虛偽」，稱有些國家抹黑中國投資，但自己與中國貿易額卻比塞爾維亞高出1,000倍。

德國《圖片報》（Bild）周三（17日）刊登武契奇專訪，武契奇談及如何看外界視塞爾維亞疫苗接種計劃成功時表示：「我們只是做了我們的工作。」（We just did our job.）

武契奇披露，自己曾就疫苗8次致信習近平，並與習通電。「我和習主席通了話，因為我的工作就是幫助塞爾維亞人民。」他坦言，自己很早就知道塞爾維亞會在疫苗競爭中處於劣勢，因此很早就與不同國家展開接觸，包括中國、俄羅斯、英國、美國以及其他國家。

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中國疫苗助塞爾維亞成歐陸第一！德媒驚嘆

塞爾維亞早前拿到100萬劑中國國藥疫苗，人均接觸率至今仍是歐洲大陸第一，遠高於歐盟國家。武契奇稱，巴爾幹地區的其他國家，至今都未有獲得任何一款新冠疫苗，只能眼光光地等著歐盟或世衛組織分配疫苗，部分國家現在甚至希望塞爾維亞提供援助，分一點疫苗給他們。

武契奇再次感謝中國對塞爾維亞的抗疫援助。他提到去年疫情大爆發時，「沒有人在乎我們的命運，是中國送來了呼吸機，是他們協助拯救了成千上萬人的生命」。中國去年抗疫隊伍和今年疫苗到達塞爾維亞，武契奇都親自到機場迎接，他還親吻了五星紅旗，並將中塞兩國國旗綁在一起。

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對於外界有聲音質疑塞爾維亞與中國合作，武契奇不點名地批評了美國。「虛偽的是，有些國家認為中國投資會為塞爾維亞帶來很多麻煩，但這些國家自己與中國的貿易額，卻比塞爾維亞高出1,000多倍。」

武契奇又稱，塞爾維亞想興建時速240公里的鐵路，歐盟回答不能，時速只能達到160公里，還要問塞爾維亞為何要建這麼快的鐵路。「但中國告訴我們，同樣價錢就能建成時速240公里的鐵路。」

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責任編輯：連兆鋒

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