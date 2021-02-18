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美航母巡南海圖「演肌肉」  羅斯福號卻再爆新冠疫情

國情動向 11:54 2021/02/18

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中美地緣政治角力，未有因拜登政府上場顯著緩和，美軍雙航母日前在亞太演習。但美媒報道，美軍羅斯福號航母在演習後，卻發現艦上兵員出現新冠肺炎病例。儘管如此，該艦目前仍在南海行動。

美國霍士新聞（FOX5）報道，美國海軍官員表示，3名美國海軍羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt CVN-71）艦員，被檢測出感染新冠病毒，目前已經被隔離。

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報道稱，這3名艦員在2月14日被檢測出新冠病毒陽性，但都沒有表現出感染症狀，所有的密切接觸者的檢測結果目前也都是陰性。美國海軍發表聲明中稱：

航母正在遵照美國海軍和美國疾病控制預防中心的指導方針，採取積極的防疫措施，包括強制要求佩戴口罩、保持社交距離等......目前這艘航母正在進行部署並保持完全的作戰能力。

據悉，這是羅斯福號航母第二次在印太部署期間出現疫情，也是該航母在一年內第二次出現疫情。

而在此情形下，該航母仍在南海行動。美國第七艦隊通報，羅斯福號2月17日在南沙群島海域航行。

美軍雙航母日前巡南海　展拜登強硬

而稍早前，羅斯福號和尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥羣，曾在該海域進行了多項聯合軍事演習，向中國展示「肌肉」的意味強烈。

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此外，美軍拉塞爾號驅逐艦（USS Russell）於17日駛入南沙群島12海里內。當天，美軍還從沖繩嘉手納基地起飛1架P-8A反潛巡邏機、1架編號爲62-4139的RC-135W偵察機、1架編號爲157316的EP-3E偵察機、1架編號爲161415的P-3C反潛巡邏機，前往南海上空提供情報支援。

​拜登（Joe Biden）上台後，中美關係仍然緊張，美國政府繼續在南海等問題上施壓中國。

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責任編輯：鄧國強

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