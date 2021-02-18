中方批法媒報道李文亮失實：攻擊中國 目的醜惡

新冠疫情肆虐一年多，法媒《世界報》日前刊出題為「一年之後，中國人沒有忘記『吹哨人』李文亮」的報道。中國駐法國使館表示，該文有關表述與事實嚴重不符，要求《世界報》在下期報紙上完整刊登中方澄清稿，內容包括李文亮並非吹哨人，亦未遭逮捕；一些媒體並非關心李文亮，而是出於攻擊抹黑中國政府的醜惡政治目的。

中使館：奉勸一些媒體停止政治操弄

《世界報》報道提到，武漢的眼科醫生李文亮一年前染疫去世，「他與官方版本相反，官方版本稱該病毒無法在人與人之間傳播。他發出了警報，讓全國各地的每個人都為抗擊這一流行做好準備。」

對於這篇報道，中方使館官網刊出發言人回應稱，《世界報》上述文章有關表述與事實嚴重不符。根據法國1881年《新聞自由法》第13條，中國使館要求行使答辯權，要求《世界報》在下期報紙上完整刊登中方回應。

發言人澄清了3點，其一是，李文亮並非吹哨人，也沒有遭到逮捕。

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中國首個新冠病例是2019年12月27日由湖北省中西醫結合醫院呼吸與危重症醫學科主任張繼先醫生發現並報告的。3天之後，李文亮在同學微信群轉發信息稱「確診了7例SARS」，並請不要外傳。該微信截屏在網上迅速傳播造成恐慌。武漢警方於2020年1月3日請其前往派出所談話，以訓誡方式要求其停止傳播不實言論。

中使館：西方社會只有一種聲音 就是抹黑中國

其二是，文章稱李文亮被訓誡之後的3個星期內，中國政府仍在宣稱病毒無傳染性。這是顛倒黑白。

首例病例發現後，中國2020年1月7日分離出病毒毒株，之後陸續完成基因測序和關閉離漢通道，中國政府的措施正是因為高度懷疑該病毒具有傳染性。

其三，文章稱中國政府戰勝了疫情，但卻仍在進行輿論管控，打壓張展等「公民記者」。

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張展被判刑是因她觸犯法律，而不是因為她是所謂的「公民記者」。法媒文章引述李文亮稱「一個健康的社會不應該只有一種聲音」。可是每當談論中國時，在西方社會卻只有污蔑抹黑中國的聲音。

發言人最後稱，一些媒體的真實意圖不是關心李文亮是否受到不公待遇，也不是關心中國的疫情情況，而是出於攻擊抹黑中國政府的醜惡政治目的。當前全球疫情形勢依然嚴峻，奉勸這些媒體停止政治操弄。

責任編輯：尹航

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