▲ 思科指控中國前僱員挪用公款 向國企「輸水」

拜登時代登場，但中美科技戰仍在高燒之際，國際知名網絡系統公司－－思科系統（Cisco Systems Inc., CSCO，CSCO，思科）表示，該公司正在調查一樁中國前僱員涉嫌挪用公款的案件，該案可能涉及向國有企業支付款項。

中方目前尚未回應此事。

思科系統表示，該公司正在調查一樁中國前僱員涉嫌挪用公款的案件，該案可能涉及向中國國有企業支付款項。

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思科周二在提交給美國證券交易委員會（SEC）的10-Q文件中稱，該網絡設備公司主動向美國司法部和SEC披露了此事。

這家總部位於加州聖何塞的公司表示，調查重點是對涉及一些中國員工的「自肥」計劃的指稱，這些員工後來離開了公司。思科表示，其中一些員工被指向包括國有企業員工在內的多個第三方支付了款項。

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報道：或涉違反美國《反海外腐敗法》

美國的反賄賂法《反海外腐敗法（Foreign Corrupt Practices Act）》禁止與美國有關聯的公司向外國公職人員，行賄以獲得任何商業利益。根據這項法律，公職人員包括國有企業的員工，而後者在中國為數眾多。

思科發言人周三在聲明中說，該公司嚴肅對待此類指稱，並希望員工遵守當地和國家的法律，以及高標準的道德準則。他對調查不予進一步置評，但表示思科預計調查不會對其合併財務報表產生重大不利影響。

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責任編輯：鄧國強

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