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智庫為兩岸煽火？籲美日台組聯合司令部 針對中國

國情動向 12:54 2021/02/18

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智庫建議美國與日本、台灣組建聯合司令部，共同應對中國

美國智庫安全政策中心（CSP）17日舉行研討會，前副防長布萊恩（Stephen Bryen）重申美國、日本及台灣應組建聯合司令部，一旦三方軍事關係確立，中國將面對3倍或以上的軍事壓力，既增加台灣的防衛能力，也能維持美國在印太地區的優勢地位。他又指，目前台灣的軍力在中國面前，就像一粒花生。

中方不同層級官員已表明，台灣議題是中國內政，並釋出訊號，領土主權問題是中國底綫。

布萊恩表示，台灣的防衛能力薄弱，正面對來自中國的威脅，也會影響到日本的利益與中日關係。美國、日本等國際軍事力量應介入台海，而聯合司令部的建立可以告訴中國「想用武力收復台灣，現在並不是個好時機」。他又建議美國強化防空系統、空中作戰力量和防區外武器，確保能應對中國的攻擊。

美國前外交官、日本戰略研究論壇高級研究員紐瑟姆（Grant Newsham）指出，台灣作為第一島鏈上的關鍵環節，是兵家必爭之地。美國與台灣加強軍事合作，助台灣抵禦中國，對穩定地區局勢來說十分重要。他認為，從過去4年中國與澳洲關係緊張的趨勢來看，澳洲也意識到中國的威脅。紐瑟姆擔心，台灣在保障軍人待遇及福利方面仍有欠缺，將會削弱台軍的作戰能力，日本也面對同樣的問題，他建議完善美軍及台軍的伙伴關係，有助於後者建立防衛自信。

不過，會上也有東亞防務事務專家持有不同看法，他們認為中國的軍事力量盡管在最近數十年間有了長足的提高，卻仍不未以武力收復台灣。

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責任編輯：陳建錫

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